Які підказти дає тіло, коли ви зустріли "того самого"

Новини шоу бізнесу:Тіло — це найкращий індикатор майбутніх змін.

Іноді навіть здається, що все наше життя — це нескінченна низка знайомств і розчарувань... Господи, ну коли ж цей принц на білому коні приїде та обійме? А раптом він проскакав повз, а ми й не помітили? Знайомо до болю. Чи не так?

Це стало справжнім кліше — казка про «метеликів в животі». Тих, які починають бігати та веселитися, коли ми зустрічаємо свого єдиного. Але, уявіть собі, ця версія не позбавлена логіки. Річ у тім, що як тільки людина, визначена нам долею, з'являється на горизонті, наше тіло негайно реагує на це. «Ви у мети! Гаряче!» — воно сигналізує нам.

При цьому найчастіше розум і серце ще нічого не зрозуміли, а от тіло вже в курсі. Це означає те, що воно — найкращий індикатор майбутніх змін. Тіло першим помічає того чоловіка, якого шукали все своє життя.

Отже, як же виглядають ці сигнали? Як вловити їх, щоб нічого не пропустити?

Почнемо з того, що мова йде не про симптоми хвороби, тому одразу діагнозу не поставиш. Тобто навіть якщо ви помітите у себе прояв якихось із цих ознак, це зовсім не означає, що знайшли любов свого життя. Це всього лише натяки, підказки. Те, що може бути. Може трапитися. А може... і ні.

У будь-якому випадку, ці симптоми з'являються не так вже часто. Далеко не кожен хлопець, до якого ви ставитеся з симпатією, викликає подібні реакції.

Незвичайне відчуття теплоти

Вам тепло і затишно з кимось, як не було ніколи раніше. Варто цій людині посміхнутися, обійняти вас — і розумієте, що готові розповісти йому про все на світі. Буквально розчинитися в ньому.

Це незвичайне відчуття не залишає сумнівів — ви є невіддільною частиною його життя.

Оптимізм

Ви дивитеся на все з вірою та оптимізмом. При цьому помічаєте тільки хороше навколо.

Навіть якщо на якийсь час вас накривають розчарування й пригніченість, варто тільки подумати про кохану людину, як гарний настрій повертається. Ваше стан можна схарактеризувати двома словами — суцільний позитив. Його привносить у ваше життя особливий чоловік — ваш єдиний.

Мотивація

Не дивно, що якщо ви повні оптимізму і віри в себе, то хочете змінити своє життя і стати ще кращими.

Це означає, що вам хочеться мріяти, ставити цілі, досягати їх. Ніколи раніше ви не відчували себе настільки мотивованими, як зараз. Якщо поруч вірний партнер — вам хочеться розширювати свої горизонти, підкорювати нові вершини. І що дивно — все виходить!

Коли ви зустрічаєте свого єдиного, з'являється бажання стати кращою версією себе. Ось чому змінюється абсолютно все: і ваше життя, і ви самі.

Ви стаєте собою

Вам більше не потрібно прикидатися і вдавати з себе когось іншого. Ваш єдиний буде любити вас такими, якими ви є, тому можна нарешті видихнути та жити справжнім життям.

Ви сміливо відкриваєтеся цій людині, довіряєте найпотаємніші думки та мрії — ви знаходите довгоочікувану свободу. Ця свобода називається «бути собою».

Тільки тепер ви розумієте, наскільки це чудово — жити в згоді зі своїм серцем. Кудись зникають невпевненість і сумніви. Ви знаєте, навіщо живете і куди йдете. Адже ви не одні, а поруч з прекрасною людиною!

Ваш улюблений чоловік навіть пахне по-особливому

Якщо його аромат зводить вас з розуму, не сумнівайтеся — це та людина, яку ви шукали все життя! Вчені довели, що якщо люди підходять один одному по запаху вони сумісні й в житті.

Отже, якщо якийсь чоловік пахне для вас по-особливому — не пропустіть його!

Ви ведете більш здоровий спосіб життя

Коли ви зустрічаєте свого єдиного, виникає бажання займатися спортом, стежити за вагою і харчуванням. Це нормально: особлива людина мотивує нас стати кращою версією себе.

Якщо хтось допомагає вам удосконалюватися і вести здоровий спосіб життя — це недарма.

Інтуїція

Ваша інтуїція розвивається як ніколи раніше. Це означає, що перебуваєте поруч з кимось особливим. Ось чому інтуїція починає працювати на підвищених обертах.

Часто ви самі не можете пояснити, чому так відбувається, але якщо загострилася інтуїція — зверніть на це увагу.

Емпатія

Ви раптом виявляєте, що набагато краще відчуваєте інших людей і їх біль. Вам хочеться підтримати їх, допомогти. Це пов'язано з тим, що любов відкриває в людині ті шлюзи, про які вона раніше навіть не підозрювала.

Якщо поруч з цією людиною ви стаєте емпатичними, знайте — це ваш чоловік.

У вас зупиняється серце від обіймів

Про це пояснюється дуже просто з точки зору фізіології людини. Такий Закон природи: коли нас обіймає той самий, ми це відразу ж відчуваємо. Це відчуття ні з чим не сплутаєш — настільки воно чарівне!

Навіть якщо прожили разом 10-20 років, варто вашому коханому обійняти вас, всередині все ніби зупиняється. Все просто — тому що це ваш єдиний. Тільки він володіє такою могутньою силою.

Ви заспокоюєтеся

Вам спокійно поруч з коханим, як ні з ким. Навіть якщо всі навколо метушаться і нервують — ви спокійні. Все завдяки присутності у вашому житті особливої людини.

Для того, щоб зрозуміти, що поруч ваш чоловік, зовсім не обов'язково, щоб пурхали метелики в животі. Головне, щоб ви відчували неймовірний, просто космічний спокій.

Найдивовижніше, що ви навіть на стреси почнете реагувати зовсім невластивим для себе чином — по-філософськи та спокійно. Не дивно, адже ви тепер не одні, а поруч з найважливішою людиною у вашому житті.

Ви живете на одній хвилі

Якщо після зустрічі з ним ви ні про що інше не може думати, крім як про його дотики, обійми, про те, що сказав, з якою інтонацією, то... Ви ж розумієте, що це значить! Ви знаходитесь в правильному місці та з правильною людиною. Це до цього моменту ви йшли все життя. Цього чоловіка шукали в натовпі.

І тепер, коли ви знайшли свого ідеального чоловіка, розумієте, наскільки чужими та не вашими були всі інші.

Тяжіння

Ви відчуваєте непереборне бажання бути поруч зі своєю коханою людиною. Як тільки його немає поруч, виникає відчуття порожнечі. Все, про що ви можете думати в такі дні — це про швидкі зустрічі, про його усмішку, кроки, голос. Це неймовірне тяжіння виникає тільки тоді, коли ви зустрічаєте правильну людину. Ваші розум, серце, тіло підказують, що це саме він.

Життя і ви самі змінюєтеся до невпізнання. Ви часто посміхаєтеся, смієтеся, більш відкриті, стали ще красивішими. Все це ознаки того, що це сталося — ви зустріли свого людини. Коханого. Єдиного. Адже не дарма ж ви так довго йшли до цього. Так терпляче шукали. Це повинно було статися!