Скачать
Четвер, 16.04.2020
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі

Які основні продукти для жіночого здоров'я

Які основні продукти для жіночого здоров'я
15:00 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Ці продукти рекомендовані жінкам будь-якого віку.

Потреби жіночого і чоловічого організмів багато у чому відрізняються, тому раціон повинен бути різним. Існують певні продукти, які потрібно їсти жінкам незалежно від вікової групи.

Що ж слід включити в раціон харчування:

Жирна морська риба

Завдяки омега-3 і вітамінів можна забезпечити себе красивим і густим волоссям, міцними нігтями і зубами, а також жирна морська риба дозволяє зберегти молодість на довгі роки. Якщо вживати рибу хоча б два рази на тиждень, то можна помітити значні поліпшення.

Сочевиця

Цю бобову культуру варто їсти регулярно, оскільки вона є відмінним джерелом рослинного білку при мінімальному вмісті жирів. Головне, не їсти її в першій половині дня, оскільки вона здатна розпалити апетит. Якщо вживати її на обід або вечерю, то це допоможе зберегти струнку фігуру.

Цибуля

Корисні властивості для жіночого здоров'я мають всі види цибулі, так що вибирайте виходячи зі своїх гастрономічних уподобань. Це прекрасний спосіб наситити організм антиоксидантами.

Спробуй на карантині корисні бананові маски для обличчя

Горіхи

Корисні всі види горіхів. Їх не варто вживати в їжу тільки при наявності алергії. За допомогою горіхів можна уповільнити процес старіння. До того ж горіхи є чудовим джерелом корисних жирів.

Оливкова олія

Цей вид рослинного масла вважається найбільш корисним: з цієї причини воно є неодмінним компонентом середземноморської дієти, яку вважають найбільш здоровим типом харчування. До речі, оливкова олія вважається найоптимальнішим варіантом для готування, оскільки навіть при смаженні вона зберігає частину корисних властивостей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Организм, Продукті, Жінки, Користь, Горіхи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
04 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
05 В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як оформити соціальну допомогу під час карантину
Як оформити соціальну допомогу під час карантину
Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень
На Житомирщині вручили підозру міському голові за присвоєння 640 тис. гривень
Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle
Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся