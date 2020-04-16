Які основні продукти для жіночого здоров'я

Новини шоу бізнесу:Ці продукти рекомендовані жінкам будь-якого віку.

Потреби жіночого і чоловічого організмів багато у чому відрізняються, тому раціон повинен бути різним. Існують певні продукти, які потрібно їсти жінкам незалежно від вікової групи.

Що ж слід включити в раціон харчування:

Жирна морська риба

Завдяки омега-3 і вітамінів можна забезпечити себе красивим і густим волоссям, міцними нігтями і зубами, а також жирна морська риба дозволяє зберегти молодість на довгі роки. Якщо вживати рибу хоча б два рази на тиждень, то можна помітити значні поліпшення.

Сочевиця

Цю бобову культуру варто їсти регулярно, оскільки вона є відмінним джерелом рослинного білку при мінімальному вмісті жирів. Головне, не їсти її в першій половині дня, оскільки вона здатна розпалити апетит. Якщо вживати її на обід або вечерю, то це допоможе зберегти струнку фігуру.

Цибуля

Корисні властивості для жіночого здоров'я мають всі види цибулі, так що вибирайте виходячи зі своїх гастрономічних уподобань. Це прекрасний спосіб наситити організм антиоксидантами.

Горіхи

Корисні всі види горіхів. Їх не варто вживати в їжу тільки при наявності алергії. За допомогою горіхів можна уповільнити процес старіння. До того ж горіхи є чудовим джерелом корисних жирів.

Оливкова олія

Цей вид рослинного масла вважається найбільш корисним: з цієї причини воно є неодмінним компонентом середземноморської дієти, яку вважають найбільш здоровим типом харчування. До речі, оливкова олія вважається найоптимальнішим варіантом для готування, оскільки навіть при смаженні вона зберігає частину корисних властивостей.