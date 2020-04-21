Які 15 речей очікує жінка від справжнього чоловіка

Новини шоу бізнесу:Якщо ви хочете отримати від особистих стосунків те, чого ви заслуговуєте, спершу ви повинні зрозуміти себе і зрозуміти, чого ви вартуєте.

І як тільки ви зрозумієте, що не повинні соромитися говорити з партнером про те, що вам потрібно, ви більше не будете миритися з тими, хто вас недостойний.

Ви зрозумієте, що відмовляєтеся погоджуватися на менше, ніж те, чого ви заслуговуєте. І якщо ви прийняли своє серце і душу такими, які вони є, ось чого будете очікувати від наступних відносин:

Порядність

Вона повинна бути в будь-яких відносинах беззастережно, і з самого початку, хоча цього часто не трапляється. Як правило, всі ми миримося з величезною кількістю непорядної поведінки в нашому житті миримося, поки одного разу не говоримо собі «досить».

Ви жива людина, що відноситься до оточуючих добре, порядно і гідно, навіть якщо вони того не заслуговують. І ви заслуговуєте того ж у відповідь, але багато людей чомусь розцінюють вашу доброту, як слабкість. Ви більше не дозволите нікому, хто проходить мимохідь розтоптати ваше серце. І ви ні за що не погодитеся на менше, ніж порядний і гідний партнер.

Повага

Ваші минулі відносини, в яких не вистачало обопільної поваги, завжди закінчувалися невдачею, адже повага - їх критичний елемент. І не дивно, що все відбувалося саме так - сучасна жінка, яка поважає себе і інших ніколи не стане терпіти в своєму житті тих, хто її не поважає. Ви більше не «продаєте» себе за викидною ціною, адже ви знаєте, що гідні більшого. І якщо ваш партнер у відповідь на вашу повагу до його персони не проявляє не меншої поваги до вас, ви просто не затримаєтеся надовго з ним поруч.

Турбота

Додатково до поваги, вам варто очікувати від «другої половинки» ніжності і турботи. Ви і ваш партнер повинні йти по життєвому шляху вдвох, рука об руку, але, на жаль, це далеко не завжди так. Ви втомилися від людей, які стверджують, що піклуються про вас, але на ділі забувають навіть про базові ваші потреби. Якщо людина раз за разом вчиняє подібним чином, її, швидше за все, вже не змінити... але ви цілком можете розвернутися і піти. Більше того, ви повинні це зробити.

Увага

Це зовсім не означає, що вам хочеться, щоб хтось пристав до вас, немов реп'ях. Вам зовсім не потрібен хтось, хто буде, немов кімнатна собачка, приносити вам тапочки в зубах, або без передиху обсипати вас вишуканими компліментами. Більш того, подібну поведінку можна вважати підозрілою - ви не дівчинка, яка потребує подібного підтвердження власної значимості, а незалежна жінка з повноцінним і завантаженим життям.

Насправді вам потрібна лише справжня, непідробна увага до вас, коли ви поруч з вашим партнером, і вміння помічати деталі - і ви заслуговуєте і того, і іншого.

Доброта

Можливо, колись давно, в минулому, ви могли не вірити, що заслуговуєте на доброту. Ви або не були обдаровані нею, або щиро вірили, що ви її просто не варті. Але все це залишилося в минулому, і тепер ви знаєте, що маєте потребу в партнері, який буде ставитися до вас і навколишнього світу не тільки дбайливо і уважно, але і зі справжньою добротою.

Чесність

Брехня (або навіть просто замовчування правди) зруйнувала незліченну кількість особистих відносин. Ви відмовляєтеся поповнювати ряди цих нещасних, і тому вимагаєте натомість чесності, прозорості та відсутності таємниць у повсякденному житті. Якщо ваш партнер вас дійсно гідний, вам не доведеться просити його бути з вами чеснішими.

Вразливість

Ви можете приховувати свої почуття за щільною маскою, або укрити своє серце непробивною для будь-яких емоцій бронею. Багато поступають саме так, вважаючи це ознакою «дорослості» і вмінням спілкуватися з людьми. Ну от... це зовсім не так. Якщо ви когось любите, ви відкриваєте перед ним свою душу навстіж, і очікуєте тієї ж відкритості від нього.

Гумор

Ви чудово знаєте, що особисті відносини, в яких немає місця навіть тіні посмішки, приречені з самого початку. Ви цінуєте гумор, по праву вважаючи його важливим елементом повноцінного і здорового життя, і тому вимагаєте відповідності в цій області і від тих, кого вважаєте хоча б кандидатом у супутники життя. Ви просто не зможете бути поруч з людиною, яка не буде змушувати вас посміхатися хоча б раз в день - кожний день.

Розуміння

Ви прекрасна, складна і постійно у розвитку жива істота, і це робить вас унікальним. Ви знаєте, що заслуговуєте поруч з собою людину, що буде не тільки слухати і чути вас, але і намагатися заглянути вам прямо в душу, діставшись до самої вашої суті. Якщо у ваших стосунках буде достатньо терпіння і турботи, ви удвох зможете скинути з себе зовнішні оболонки і досягти справжньої, глибинної близькості.

Легкість

Особисті відносини можуть бути блискучими, немов дворучний меч, і настільки ж важкими. Ви знаєте це з власного досвіду. І тому дуже важливо завжди намагатися наповнювати свої відносини легкістю і радістю, навіть коли у вашому житті настає темна смуга. Ви знаєте, що вам потрібен партнер, який буде йти по життю легко, і який навіть у найчорніші часи зможе не дати тяжкості, яка навалилася на вас, стати нестерпною. Ви гідні того, хто, як і ви, буде вкладати свої зусилля на підтримання балансу.

Серйозність

З іншого боку, вам також потрібен той, хто не буде висміювати будь-яку, навіть саму серйозну ситуацію, і буде ставитися до вашошго головного болю і проблем з тією серйозністю і увагою, яких вони заслуговують. У вас в минулому вже були партнери, які применшували серйозність ваших проблем, а то і зовсім не вважали їх проблемами. І тепер ви відмовляєтеся задовольнятися тим, хто готовий допомогти вам пройти через темряву і холод проблем в безпечний притулок по ту сторону.

Вогонь

Ви розумієте, що гідні партнера, з яким у вас буде глибинний зв'язок на фізичному і моральному рівнях - настільки сильний і міцний, що ваше життя буде ставати яскравішим навіть просто в присутності цієї людини. Ви знаєте, що хочете цієї, не приглушеної і не відфільтрованої пристрасті, і не погодитеся ні на що менше.

Спілкування

Це наріжний камінь будь-яких здорових любовних відносин, і ви не будете мати справу з тим, хто не розуміє, як провести з вами спокійний, виважений діалог. Ви заслуговуєте кращих відносин, яких ви можете досягти, і якщо ваш партнер перебуває з вами на різних хвилях, це явно не найкращі відносини.

Компроміси

Ніхто не любить йти на компроміс, але, як доросла і врівноважена людина, ви розумієте, що час від часу це потрібно робити, щоб зберегти вашу любов здоровою і функціонує. У вас достатній життєвий досвід, щоб за версту розпізнавати егоїзм і небажання домовлятися. І ви цього терпіти не можете.

Синхронність

Це... це щось невловиме «щось», яке ви навіть не можете описати, але без якого відносини залишаються їх блідою тінню. По мірі того, як ви ростете і стаєте дорослішими, ви робите багато помилок і кроків у невірному напрямку. Часом для того, щоб знайти справжнього, того самого, ви спочатку повинні повністю зрозуміти, хто ви насправді, і чого хочете. І ви не задовольнитесь нічим меншим, ніж та неймовірна близькість у стосунках, яку дає лише повна сумісність на фізичному, ментальному та емоційному рівні.

Лише тоді ви знаєте, що зустріли людину, яка справді вас гідна.