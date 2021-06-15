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Курортний роман - просто секс або шанс знайти кохання: психолог вказала на важливі нюанси

Курортний роман - просто секс або шанс знайти кохання: психолог вказала на важливі нюанси
20:44 Сьогодні Телеграф

Вирушаючи у відпустку ми залишаємо всі неспокійні думки вдома і безтурботно мчимо назустріч пригодам. Сонце, море, релакс і позитив - чи це не ідеальні умови для знайомств, які часом можуть зайти далеко. Чи може курортний роман перерости в серйозні стосунки або термін його придатності закінчується разом з відпусткою? Де краще знайомитися? На що варто звернути увагу? Відповіді на ці питання "Телеграф" дізнався у кандидата психологічних наук, сімейного психотерапевта Світлани Арефнії.

Як пояснює психолог, вже заздалегідь ми психологічно налаштовуємося на приємні емоції та залишаємо весь негатив вдома. Наша мета - відпочити, розслабитися, отримати приємні враження. Тому на курорті фокус уваги максимально спрямований на те, щоб бачити все хороше, красиве, веселе, легке, то, чого не вистачає в звичайному житті. Звичайно ж, наша виборча сприйнятливість не упускає з поля зору інших людей, красиві тіла, позитивні посмішки та веселі компанії.

За словами Арефнії, може бути кілька запитів, з якими людина вирушає на відпочинок:

1. Відпочити і відволіктися від проблем.

2. Знайти пригоди і знайомства.

3. Познайомитися і побудувати відносини.

4. Просто познайомитися, наприклад, задля сексу.

Залежно від цього наша виборча сприйнятливість, пояснює експерт, і буде фокусуватися на тих чи інших моментах. Все починається зі звичайної розмови, теплих компліментів, спільних ігор на пляжі або біля басейна.

Як знайти "свого" психолога, пережити карантин і зберегти стосунки: сімейний психотерапевт Світлана Арефнія - про головні виклики нашого часу

"Складається враження, що там, де ми знаходимося, і є наше життя. Насправді, це не так. Це не та реальність, в якій ми перебуваємо зазвичай, а такий собі райський момент в нашому житті. Але ми забуваємо про повсякденність, включаємось в ту атмосферу і думаємо, як ніби це і є той момент, якого я чекала все життя. Так з'являється курортний роман", - розповіла Арефнія.

Спільне безтурботне проведення часу моментально захоплює. Ви зустрічаєтеся, граєте, їсте, засмагаєте, випиваєте... Але чи є шанс у такого спілкування за межею відпустки?

"Курортні романи частіше за все не закінчуються серйозними відносинами, - зазначає Арефнія. - Коли ви повертаєтеся в реальність, де є проблеми, турботи та інші навколишні рухи, то розумієте: "А ця людина не така вже і весела... Коли йому потрібно за щось платити, не такий вже прям щедрий, хоча на all inclusive приносив коктейлі кожну годину..."

 

Тому якщо ви хочете відірватися, повеселитися і просто розслабитися - то інтрижка у відпустці принесе задоволення. А ось з бажанням перевести курортний роман в реальні відносини куди складніше. Якщо ви хочете знайти на курорті серйозні відносини, то доведеться в якийсь момент відволіктися від романтичної насолоди та дізнатися про свого партнера більше.

"Найчастіше під час курортного роману ніхто особливо один в одного не питає, а що ж є за межею цього курорту, яке життя там. Всі насолоджуються сьогоднішнім днем. А потім, в кінці відпустки, з'ясовується, що одружений, що дитина, а це було відрядження... Всі ці нюанси потрібно уточнювати на місці", - говорить психолог.

Вона рекомендує вже на курорті обговорювати подальші дії і дивитися, наскільки інша людина включається в планування або фантазування спільного майбутнього пари в звичайному житті.

За словами експерта, шансів зав'язати перспективні знайомства більше не на курортах з системою all inclusive, де відриваються гучні компанії, а в готелях вищого рівня. Там, наприклад, можна зустріти одиноких бізнесменів, які прилітають у відрядження.

"Вибирайте, з якою метою летите, і ваша налаштованість допоможе вам у досягненні мети!" - підсумувала Світлана Арефнія.

Раніше "Телеграф" писав, що екс-"холостяк" Микита Добринін розповів про те, як налагодити стосунки з коханою людиною.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Все по темі:

Психология, Кохання, Стосунки, Світлана Арефнія, курортний роман.
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