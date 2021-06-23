Абьюзер у стосунках - як розпізнати і втекти: психолог вказала на тривожні ознаки

Зірки і громадські діячі все частіше піднімають публічно проблему домашнього насильства та абьюза в стосунках. Хто такий абьюзер? Як не потрапити в підпорядкування до абьюзера або ж вибратися з абьюзивних стосунків? Відповіді "Телеграф" дізнався у психолога, гештальт-терапевта, засновника психологічного центру ALTERA Ольги Королик.

Абьюз може бути як моральним, так і фізичним - з тілесними ушкодженнями. І якщо синці та садна помітні оточуюченню, то про моральне насильство в парі ніхто зі сторонніх може не здогадуватися. Зазвичай абьюзер - це душа компанії, чарівна людина, яка обсипає компліментами свою половинку. Тому коли жертва абьюзера зізнається комусь про проблеми в парі, їй навіть можуть не повірити. Мовляв, як така мила і прекрасна людина може абьюзити?

Головна мета абьюзера - підпорядкувати. Як зазначає психолог, ця людина не може жити без об'єкта, над яким йому можна знущатися.

Існує як мужско-жіночий, так і жіночо-чоловічий тип абьюзерства. Жінками-абьюзерами частіше можуть стати люди з межовим особистісним розладом, ті, хто погано витримує близькість, але цього не усвідомлює. Час від часу в парі виникають конфлікти і істерики - так абьюзер як би віддаляє від себе іншу людину.

"Тут більше психологічного, а не тілесного насильства. До цього виду насильства більше схильні жінки. Це більше властиво їм, скажімо так. Але частіше ми маємо справу з мужско-жіночим варіантом абьюзивного насильства", - розповіла Ольга Королик.

У чоловіків-абьюзерів зазвичай інший формат впливу. Тут частіше виявляються нарцисичні, садистські нахили. При цьому такий чоловік може робити красиві вчинки для жінки, поки та не опиниться в його підпорядкуванні. Абьюзери відмінно залицяються, але коли "пташка потрапила в клітку", починається обмеження свободи. За жінкою стежать, контролюють її дії, намагаються буквально закрити в чотирьох стінах. Чоловік, будинок, діти, домашні обов'язки - і більше нічого.

Психолог каже, що вас повинно насторожити, якщо партнер намагається обмежити ваше спілкування з друзями і родичами.

Крім того, вас можуть попросити відмовитися від роботи. Це може підноситься під двома приводами. Перший: "Кохана, навіщо тобі напружуватися? Давай ти будеш сидіти вдома, займатися собою, готувати їсти і чекати мене з роботи. У нас є гроші на прожиття, можеш собі дозволити нічого не робити". Другий варіант того, що говорить чоловік: "Який з тебе юрист/вчитель/бізнесмен? Смієшся? Сиди вдома, готуй їсти, рости дітей - і все буде в тебе добре. На більше ти не здатна".

Як вчасно помітити, що щось йде не так?

Психолог рекомендує чесно подивитися на свої стосунки з боку. Якщо не можете звернутися за психологічною допомогою, то хоча б розкажіть свою історію подрузі, родичу або комусь ще. Спостереження ззовні допоможуть зрозуміти, що ж насправді відбувається.

За словами Королик, цикл абьюзивних відносин наочно ілюструє фільм "Мій король" з актором Венсаном Касселем в головній ролі. Всепоглинаючий роман із привабливим чоловіком призводить до нездорових відносин і тяжких наслідків.

На етапі залицяння помітити абьюзера складно, зазначає психолог. Потрапити в лапи до абьюзера може хто завгодно.

"Якщо у вашому житті були такого роду відносини, то ймовірність, що подібне повториться, досить велика, якщо ви не усвідомили, як ви потрапляєте в таку пастку. З досвіду абьюзивних стосунків можна зрозуміти, коли щось відбувається не так. Якщо ж ви ще недосвідчений боєць у відносинах, то розпізнати абьюз важко", - говорить Королик.

Менше шансів опинитися в абьюзивних стосунках у людей, які усвідомлюють свої особисті кордони. Якщо ви відчуєте, коли ваші кордони порушують, то десь всередині "задзвенить", виникнуть підозри і захочеться побачити ситуацію з боку. У людей, які погано відчувають свої кордони, ніде ніякий тривожний дзвінок не включається. А розуміння жахливої ситуації приходить вже біля розбитого корита. Крім того, під впливом абьюзера легше опинитися людям з нестійким тилом або зовсім без такого. Наприклад, якщо ви перебуваєте в поганих відносинах з сім'єю, то абьюзер розуміє, що йти вам буде просто нікуди.

Як втекти від абьюзера?

Якщо ви усвідомили, що маєте справу з абьюзером, перший крок - знайти підтримку в особі будь-якої людини. Це може бути друг, товариш, родич. Якщо потрібно - помиріться з близькими, відновіть старі зв'язки. Потрібно, щоб вам було куди йти.

Крім того, не бійтеся черпати інформацію про абьюзивні відносинах в інтернеті, читайте про це в книгах.

Також необхідно враховувати матеріальний аспект. Почніть збирати готівку.

"Важливо продумати план втечі. Тому що з першого разу піти дуже важко. Потрібно розуміти: куди, за які гроші, домовитись з кимось про допомогу... За статистикою, жінки тільки з сьомого разу йдуть з відносин з абьюзерами", - розповіла Королик.

За її словами, перше, на що звертають увагу психологи в роботі з постраждалими від абьюзу, питання кордонів людини. Як і з партнером, так і з дитиною або батьками.

"Коли людина усвідомлює цю проблему, його світ починає валитися. І це нормальний процес, але його потрібно пройти. Коли ви вже нарешті відчуєте дно під ногами, то з цього дна психологи допомагають відштовхнутися, даючи підтримку і віру в свої сили", - додала Королик.

Можна скористатися допомогою фахівців фондів і організацій, які допомагають жертвам насильства. При них функціонують притулки, де можна пожити перший час.

"Якщо ви знайдете в собі сили боротися, то і відшукаєте способи вирішення своїх проблем", - підсумувала психолог Ольга Королик.