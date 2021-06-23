Скачать
Середа, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Тищенко затримав літак, щоб зняти відео: в мережі вже гучний скандал
Тищенко затримав літак, щоб зняти відео: в мережі вже гучний скандал
Потрібно піти від тактики "ви нам повинні": в Україні розкрили стратегію по "Північному потоку-2"
Потрібно піти від тактики "ви нам повинні": в Україні розкрили стратегію по "Північному потоку-2"
Зеленський зустрічається з Зурабішвілі: кортеж президента Грузії потрапив на відео
Зеленський зустрічається з Зурабішвілі: кортеж президента Грузії потрапив на відео
Може бути стійкий до вакцин: новий вид коронавірусу стрімко поширюється по світу
Може бути стійкий до вакцин: новий вид коронавірусу стрімко поширюється по світу

Абьюзер у стосунках - як розпізнати і втекти: психолог вказала на тривожні ознаки

Абьюзер у стосунках - як розпізнати і втекти: психолог вказала на тривожні ознаки
Оновлено 19:07 Сьогодні Телеграф

Зірки і громадські діячі все частіше піднімають публічно проблему домашнього насильства та абьюза в стосунках. Хто такий абьюзер? Як не потрапити в підпорядкування до абьюзера або ж вибратися з абьюзивних стосунків? Відповіді "Телеграф" дізнався у психолога, гештальт-терапевта, засновника психологічного центру ALTERA Ольги Королик.

Абьюз може бути як моральним, так і фізичним - з тілесними ушкодженнями. І якщо синці та садна помітні оточуюченню, то про моральне насильство в парі ніхто зі сторонніх може не здогадуватися. Зазвичай абьюзер - це душа компанії, чарівна людина, яка обсипає компліментами свою половинку. Тому коли жертва абьюзера зізнається комусь про проблеми в парі, їй навіть можуть не повірити. Мовляв, як така мила і прекрасна людина може абьюзити?

Головна мета абьюзера - підпорядкувати. Як зазначає психолог, ця людина не може жити без об'єкта, над яким йому можна знущатися.

"Хіба є в цьому щось ганебне?" Психолог пояснила, чому треба робити компліменти чоловікам

Існує як мужско-жіночий, так і жіночо-чоловічий тип абьюзерства. Жінками-абьюзерами частіше можуть стати люди з межовим особистісним розладом, ті, хто погано витримує близькість, але цього не усвідомлює. Час від часу в парі виникають конфлікти і істерики - так абьюзер як би віддаляє від себе іншу людину.

 

"Тут більше психологічного, а не тілесного насильства. До цього виду насильства більше схильні жінки. Це більше властиво їм, скажімо так. Але частіше ми маємо справу з мужско-жіночим варіантом абьюзивного насильства", - розповіла Ольга Королик.

У чоловіків-абьюзерів зазвичай інший формат впливу. Тут частіше виявляються нарцисичні, садистські нахили. При цьому такий чоловік може робити красиві вчинки для жінки, поки та не опиниться в його підпорядкуванні. Абьюзери відмінно залицяються, але коли "пташка потрапила в клітку", починається обмеження свободи. За жінкою стежать, контролюють її дії, намагаються буквально закрити в чотирьох стінах. Чоловік, будинок, діти, домашні обов'язки - і більше нічого.

Психолог каже, що вас повинно насторожити, якщо партнер намагається обмежити ваше спілкування з друзями і родичами.
Крім того, вас можуть попросити відмовитися від роботи. Це може підноситься під двома приводами. Перший: "Кохана, навіщо тобі напружуватися? Давай ти будеш сидіти вдома, займатися собою, готувати їсти і чекати мене з роботи. У нас є гроші на прожиття, можеш собі дозволити нічого не робити". Другий варіант того, що говорить чоловік: "Який з тебе юрист/вчитель/бізнесмен? Смієшся? Сиди вдома, готуй їсти, рости дітей - і все буде в тебе добре. На більше ти не здатна".

Як вчасно помітити, що щось йде не так?

Психолог рекомендує чесно подивитися на свої стосунки з боку. Якщо не можете звернутися за психологічною допомогою, то хоча б розкажіть свою історію подрузі, родичу або комусь ще. Спостереження ззовні допоможуть зрозуміти, що ж насправді відбувається.

За словами Королик, цикл абьюзивних відносин наочно ілюструє фільм "Мій король" з актором Венсаном Касселем в головній ролі. Всепоглинаючий роман із привабливим чоловіком призводить до нездорових відносин і тяжких наслідків.

На етапі залицяння помітити абьюзера складно, зазначає психолог. Потрапити в лапи до абьюзера може хто завгодно.

 

"Якщо у вашому житті були такого роду відносини, то ймовірність, що подібне повториться, досить велика, якщо ви не усвідомили, як ви потрапляєте в таку пастку. З досвіду абьюзивних стосунків можна зрозуміти, коли щось відбувається не так. Якщо ж ви ще недосвідчений боєць у відносинах, то розпізнати абьюз важко", - говорить Королик.

Менше шансів опинитися в абьюзивних стосунках у людей, які усвідомлюють свої особисті кордони. Якщо ви відчуєте, коли ваші кордони порушують, то десь всередині "задзвенить", виникнуть підозри і захочеться побачити ситуацію з боку. У людей, які погано відчувають свої кордони, ніде ніякий тривожний дзвінок не включається. А розуміння жахливої ситуації приходить вже біля розбитого корита. Крім того, під впливом абьюзера легше опинитися людям з нестійким тилом або зовсім без такого. Наприклад, якщо ви перебуваєте в поганих відносинах з сім'єю, то абьюзер розуміє, що йти вам буде просто нікуди.

Як втекти від абьюзера?

Якщо ви усвідомили, що маєте справу з абьюзером, перший крок - знайти підтримку в особі будь-якої людини. Це може бути друг, товариш, родич. Якщо потрібно - помиріться з близькими, відновіть старі зв'язки. Потрібно, щоб вам було куди йти.

Крім того, не бійтеся черпати інформацію про абьюзивні відносинах в інтернеті, читайте про це в книгах.

Також необхідно враховувати матеріальний аспект. Почніть збирати готівку.

"Важливо продумати план втечі. Тому що з першого разу піти дуже важко. Потрібно розуміти: куди, за які гроші, домовитись з кимось про допомогу... За статистикою, жінки тільки з сьомого разу йдуть з відносин з абьюзерами", - розповіла Королик.

За її словами, перше, на що звертають увагу психологи в роботі з постраждалими від абьюзу, питання кордонів людини. Як і з партнером, так і з дитиною або батьками.

"Коли людина усвідомлює цю проблему, його світ починає валитися. І це нормальний процес, але його потрібно пройти. Коли ви вже нарешті відчуєте дно під ногами, то з цього дна психологи допомагають відштовхнутися, даючи підтримку і віру в свої сили", - додала Королик.

Можна скористатися допомогою фахівців фондів і організацій, які допомагають жертвам насильства. При них функціонують притулки, де можна пожити перший час.

"Якщо ви знайдете в собі сили боротися, то і відшукаєте способи вирішення своїх проблем", - підсумувала психолог Ольга Королик.

Курортний роман - просто секс або шанс знайти любов: психолог вказала на важливі нюанси

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 39

Все по темі:

Психология, Стосунки, Абьюз, Ольга Королик, абьюзивні відносини, абьюзер.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кава впливає на печінку: вчені озвучили несподівані висновки
02 Тищенко затримав літак, щоб зняти відео: в мережі вже гучний скандал
03 Стало відомо про долю жінки, яку шукали під обвалом на пляжі в Лебедівці
04 Меркель запросила Зеленського приїхати в Берлін найближчим часом: що про це відомо
05 Наскільки далеко готова зайти Туреччина у своїй підтримці України
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Тищенко опублікував відео, через яке сталася затримка літака
Тищенко опублікував відео, через яке сталася затримка літака
Криптовалюта - відмінна ідея чи чергова фінансова піраміда: думка експерта
Криптовалюта - відмінна ідея чи чергова фінансова піраміда: думка експерта
Польща відкриває автомобільні пункти пропуску з Україною: подробиці
Польща відкриває автомобільні пункти пропуску з Україною: подробиці
Українська Мексика: у лісі на Херсонщині розцвіла галявина з кактусами (відео)
Українська Мексика: у лісі на Херсонщині розцвіла галявина з кактусами (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся