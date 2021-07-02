Відпустка - тест на почуття: психолог пояснила, чи потрібно парі відпочивати окремо один від одного

Відпустка може стати справжньою перевіркою на міцність відносин. Як провести відпочинок і не зруйнувати пару? Чи можуть чоловік і дружина подорожувати порізно? Відповіді на ці питання "Телеграф" дізнався у кандидата психологічних наук, сімейного психотерапевта Світлани Арефнії.

За словами психолога, роздільний відпочинок для пари - гарна практика.

По-перше, так ви віддаляєтеся і відпочиваєте один від одного, встигнувши скучити. Звісно, це позитивно впливає на відносини.

По-друге, можливість відпочивати окремо говорить про те, що в парі є фундамент щасливих стосунків - довіра, а ще - повага до чужих кордонів.

"Наприклад, вам хочеться провести час з подружками, а чоловікові або хлопцю - зі своїми хлопцями, друзями на рибалці, полюванні або просто побути поза жіночої компанії. Знаходження чоловіка в чоловічій компанії дає йому впевненість у собі, розслаблення, підкріплення своєї маскулінності. Для жінки проводити час в жіночому колі не менш важливо, так ми отримуємо розслаблення, жіночу підтримку і енергію. Потрібно і важливо давати можливість один одному віддалитися для того, щоб потім ще більше зближуватися", - зазначила Арефнія.

У кризові моменти пара також може влаштувати роздільний відпочинок. Якщо криза стала причиною віддалення, то відпустка окремо один від одного дасть можливість переосмислити свої почуття, поведінку, ставлення до того, що відбувається. Ви повернетеся додому з новими поглядами, сильними або остиглими почуттями, рішенням обговорювати те, що відбувається і рухатися далі - або до розставання, або до зближення і налагодження відносин.

Відпустка - спосіб зірвати маски і побачити справжнє обличчя партнера

Як розповіла психолог, спільний відпочинок може стати перевіркою почуттів для пари, яка тільки почала відносини. Подорож - це зміна комфортних умов, у яких люди звикли жити. Зміна звичної обстановки передбачає певний стрес, а в стресовій ситуації людина починає проявлятися максимально природно, їй складніше надягати маски, прикидатися і приховувати боки, які в звичайному житті вона контролює.

"У стресових ситуаціях ми часто не можемо контролювати свою поведінку, тому що спрацьовує так звана лімбічна система. Вона відповідає за емоційний інтелект, тож раціонально мислити виходить гірше. Тому спільні подорожі дуже добре показують, які люди є насправді. Особливо якщо подорож передбачає якісь некомфортні моменти, екстремальні ситуації", - пояснила Арефнія.

У відпустці ви зможете дізнатися, як ваш партнер реагує на ті чи інші ситуації і зрозуміти: перебуваєте ви на одній хвилі або, схоже, поруч з вами не ваша людина.

Як з'їздити у відпустку і не розлучитися: лайфхак від психолога

Перше, що рекомендує Арефнія, перед відправленням у відпустку домовитися про таке правило: на відпочинку нічого не потрібно прояснювати, не влаштовувати ніяких з'ясувань відносин і обговорення подальшого життя. Максимальна налаштованість - відпочити.

"Якщо щось не подобається, то ви можете про це сказати мимохіть, мовляв, обговоримо такий-то момент потім - і все, не згадувати про нього до точки повернення. Доки не вийдете з літака - ніяких прояснень відносин", - рекомендує психолог.

Друга рекомендація може стати в нагоді тим, хто побоюється спалахів ревнощів через зайву увагу оточуючих до свого партнера.

"Коли ви прилітаєте, наприклад, з чоловіком на відпочинок, то намагайтеся не соромитися проявляти свої почуття на людях, в рамках розумного, звичайно, - каже Арефнія. - Наприклад, якщо ви поцілуєте свого коханого, якось погладите його, будете з ним разом грати в якісь водні ігри... Так буде видно, що ви пара".

Крім того, психолог закликає не сваритися і не з'ясовувати стосунки. Оскільки це, за її словами, тільки дає привід іншим жінкам пожаліти вашого чоловіка, звернути його увагу на себе.

"Заздалегідь налаштовуйтеся, що на відпочинку потрібно максимально отримати задоволення. Краще ще вдома обговорити і спланувати проведення часу, а не робити цього на місці. Продумайте якомога більше нюансів, щоб не витрачати час і енергію на такі моменти під час відпочинку", - резюмувала психолог Світлана Арефнія.