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Учасник українського реаліті зробив дівчині пропозицію в фіналі шоу

Учасник українського реаліті зробив дівчині пропозицію в фіналі шоу
Оновлено 10:43 Сьогодні Телеграф

Під час зйомок фінального випуску нового сезону проекту "Екси" на Новому каналі один з учасників зробив своїй дівчині пропозицію руки і серця. За словами, інших учасників проекту, хлопець зробив все дуже щиро, без завченого тексту, чим дуже зворушив усіх присутніх.

Про це повідомляє "Теленеделя" з посиланням на прес-службу "Нового каналу".

"Було відчуття, що ми знаходимося на церемонії "Оскара ", - поділилася емоціями проекту Наталя Єжова. - Родзинкою вечора стало пропозицію руки і серця одного з учасників проекту своїй коханій. Дуже рада, що він зважився на цей крок. Я працювала з ним особисто, тому знаю, наскільки це було важливо для хлопця. Помітила, що він не міг підібрати слова, говорив без завчено тексту. Учасник сказав все від серця, це викликало бурю класних емоцій і у його половинки, і у всіх присутніх".

Правда, побачити цей зворушливий момент поки не вийде: новий сезон "Ексів" вийде на екрани тільки 14 вересня.

"Екси" - це українське реаліті-шоу, де парам допомагають розв'язати проблеми у стосунках і зрозуміти, чи варто їм намагатися зберегти їх або ж розійтися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомі в Україні блогери Саша та Ігор Пустовіт розлучаються.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
Перегляди: 29

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Реалити, Пропозиція, Одруження.
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