Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Дівчина Кіану Рівза вперше прокоментувала стосунки з актором (Фото)

Дівчина Кіану Рівза вперше прокоментувала стосунки з актором (Фото)
02:33 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У листопаді минулоріч світ заговорив про роман 55-річного канадського актора та 47-річної американської художниці Олександри Грант.

Кохана зірки вперше наважилася на відверту розмову, у якій відповіла хейтерам їхніх стосунків та зізналася, що зблизило їх з Кіану Рівзом.

Незважаючи на те, що пара з'являлася публічно, закохані не поспішали розсекречувати свої стосунки та трималися подалі від коментарів для преси. Так, за Олександрою Грант давно закріпилося ім'я обраниці Кіану Рівза. Проте лише після кількох років роману вона все ж наважилася прокоментувати почуття для британського Vogue. 

Не секрет, що світова спільнота досить неоднозначно оцінила нові стосунки Кіану Рівза. Сама Олександра Грант визнає, що її зовнішність далека від ідеалу. Проте художниця віджартовується, що вона має те, чому можуть позаздрити навіть світові красуні та ікони стилю – довгі ноги. 

У мене сиве волосся і зріст 184 см. Тому, якщо говорити про відповідність ідеалам... Якби я хотіла виглядати як Кім Кардашян, мені довелося б зробити операцію, щоб вкоротити ноги, – зауважила вона. 

Також Олександра Грант зізналася, що їх з Кіану зблизила спільна робота над його книгою "Ода щастю" ще далекого 2011 року. Актор виклав на папері власний досвід та розповів, як позбавитись депресії та почати жити після трагедії.

Варто зазначити, що спочатку він пережив появу на світ мертвонародженої доньки, а через два роки цивільна дружина Дженніфер Сайм загинула в автокатастрофі. Тоді співпраця з ілюстраторкою стала для нього справжнім подарунком долі: "Книга була сюрпризом і замислювалася мною, як особистий подарунок для Кіану". 

Чому навушники можуть бути джерелом інфекцій та причиною погіршення слуху

Так, Олександра Грант пробудила почуття у серці актора. Проте, незважаючи на відвертість розмови, вона не наважилася оголосити, чи варто очікувати на майбутній шлюб закоханих. Художниця лише зазначила, що не може існувати без стосунків: "Любов на всіх рівнях дуже важлива для мене, як для особистості. Я не вірю, що ізоляція – це вихід. Є моменти в житті, коли усамітнення необхідне для мене, як для художника, але при цьому я дуже ціную досвід відносин". 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Роман, Киану Ривз, Интервью, Актор, Кохана, Дівчина, Стосунки, Фотозйомка, Олександра Грант, Художниця.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся