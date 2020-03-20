Як правильно займатись спортом під час карантину: майстерклас від Жені Кота

Навіть домашнім фітнесом подружжя вирішило позайматись разом.
"Відзначайте свого партнера і виконуйте все з любов’ю", – зазначив на своїй сторінці 31-річний Кот.
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Отмечай своего партнера и выполняйте все с ЛЮБОВЬЮ @tatarintseva_official #couplesworkout #couplegoals #тренировкаСлюбовью #тренировкадома #женякот
Пара миловидно трималась за руки під час присідань, робила вправи з пресу одночасно та просто обіймала одне одного, адже саме любов і підтримка потрібна у сьогоднішній неспокійний час.
Домашні тренування, які демонструє в інстаграмі Женя Кот та його дружина Наталія Татаринцева, можуть з легкістю повторити всі їхні прихильники. Вправи спрямовані на те, щоб підтримувати гарну фізичну форму в час карантину в Україні.