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Як правильно займатись спортом під час карантину: майстерклас від Жені Кота

Як правильно займатись спортом під час карантину: майстерклас від Жені Кота
21:59 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Український хореограф Женя Кот любить проводити свій час з дружиною, тому під час карантину намагається провести з нею якомога більше часу.

Навіть домашнім фітнесом подружжя вирішило позайматись разом.

"Відзначайте свого партнера і виконуйте все з любов’ю", – зазначив на своїй сторінці 31-річний Кот.

Пара миловидно трималась за руки під час присідань, робила вправи з пресу одночасно та просто обіймала одне одного, адже саме любов і підтримка потрібна у сьогоднішній неспокійний час.

Фізичні вправи, які можна робити вдома під час карантину

Домашні тренування, які демонструє в інстаграмі Женя Кот та його дружина Наталія Татаринцева, можуть з легкістю повторити всі їхні прихильники. Вправи спрямовані на те, щоб підтримувати гарну фізичну форму в час карантину в Україні.

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Все по темі:

Фитнес, Спорт, Краса, Женя Кот, Фізичні вправи.
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