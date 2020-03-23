Князь Альберт розповів, як заразився коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Князь Монако Альберт звернувся із заявою до нації та розповів, як почувається, перебуваючи в самоізоляції.

Після того, як тест на наявність в організмі коронавирусної інфекції дав позитивний результат, 62-річний князь Альберт вжив заходів і пішов на самоізоляцію. У п’ятницю, 20 березня, він звернувся до нації та повідомив подробиці про своє самопочуття.

У своєму посланні до нації князь Монако заявив, що кожен житель має суворо дотримуватися інструкцій, а в разі зараження не намагатися переносити вірус на ногах і дотримуватися карантину.

"Ми обов’язково пройдемо через це. Перемога над вірусом займе якийсь час, але всі повинні дотримуватися рекомендацій. Так, це неприємно, так, це обмежує нашу свободу, але це єдиний спосіб зупинити поширення вірусу".

"Цей вірус дуже серйозний і поширюється дуже швидко. Він може вразити будь-якого з будь-якої вікової групи в будь-який час", — сказав князь.

Правитель Монако повідомив, що вживав усіх заходів обережності, протягом декількох тижнів використовував дезінфікуючий засіб для рук, але вважає, що міг заразитися за останні десять днів.

З огляду на вік князя Монако, він перебуває в групі ризику, тим більше, що нещодавно переніс запалення легенів. Він повідомив, що у нього лише невеликі симптоми вірусу: легке нездужання, кашель, закладеність носа. Протягом перших декількох днів князя мучив нежить, повідомляє Daily Mail.

Княгиня Шарлен із п’ятирічними близнюками Жаком і Габріеллою перебувають в заміському будинку. У них немає жодних симптомів вірусу. За здоров’ям князя Монако спостерігають особистий лікар, а також фахівці з Медичного центру імені Грейс Келлі.

Князь Альберт став першим головою держави, що заразився на коронавірус.