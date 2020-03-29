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Легендарна італійська актриса Софі Лорен постраждала від нещасного випадку

Легендарна італійська актриса Софі Лорен постраждала від нещасного випадку
15:40 Сьогодні Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

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На 85-річну італійську актрису Софі Лорен впала стеля її будинку в Женеві, куди вона поїхала перечекати епідемію коронавірусу.

Про подію розповів художник Нікас Сафронов в інтерв'ю російському виданню "Комсомольська правда".

"У неї вдома обвалилася стеля, і трохи її поранила. На щастя, зараз все позаду, вона вже видужала", - уточнив Сафронов.

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Італійська актриса, улюблениця мільйонів глядачів, Софі Лорен знялася в десятках фільмів. За свої ролі Лорен отримала чимало престижних нагород, серед яких два Оскара.

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Швейцария, Карантин, Софи Лорен, Обвал будинку, Італійська актриса.
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