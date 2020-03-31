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13 золотих правил сучасної леді

13 золотих правил сучасної леді
12:46 Сьогодні Телеграф showbiz.clutch.ua Фото:pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Як залишатися справжньою леді в будь-яких обставинах розповіла Ірина Зайцева.

Сучасна леді не обов'язково повинна ходити підборах або носити криноліни. Вона може бути в кедах і діловому костюмі, але при цьому залишатися справжньою леді. Що відрізняє її від інших жінок?

Справа в тому, що леді дотримується в житті певних правил. Яких? Знає другий заступник директора Школи леді реаліті "Від пацанки до панянки", місіс "Україна Всесвіт" Ірина Зайцева.

Πравило "чистих рук"

Леді знає, що у того, хто кидається брудом, не можуть бути чисті руки. Тому завжди пам'ятає: перш ніж судити помилки інших, потрібно спочатку подивитися на себе.

Правило навчання

Κожна людина, яку ми зустрічаємо, потенційно здатна нас чогось навчити. Тому леді завжди відкрита до уроків, що дає їй життя через людей.

Πравило руху вгору

Ми переходимо на більш високий рівень, коли починаємо поводитися з іншими краще, ніж вони з нами.

Πравило бумеранга

Леді займається благодійністю. Якщо ми підтримуємо інших, то допомагаємо і самим собі.

Πравило молотка

Леді ніколи не бере в руки «молоток», особливо щоб вбити комара на чолі співрозмовника.

Πравило обміну

Перш ніж ставити інших на місце, леді завжди ставить на їх місце себе.

Πравило болю

Леді знає, що якщо людина завдає образи іншим, то вона сама глибоко ображена.

Правило харизми

Інші виявляють цікавість до людини, яка цікавиться ними. Тому леді завжди проявляє щирий інтерес до оточуючих.

Правило десяти балів

Βіра в кращі якості людей зазвичай змушує їх проявляти свої хороші риси. Тому леді завжди може помітити прекрасне у будь-якій людині і зробити щирий комплімент.

Правило ситуації

Леді знає, що найбільша цінність – це відносини з людьми тому і вибудовує їх грамотно і гармонійно. Вона не допускає, щоб ситуація значила для неї більше, ніж взаємини.

Πравило свободи спілкування

Легкість у відносинах з собою допомагає іншим відчувати себе вільно з нами. Тому леді приділяє цьому багато часу.

Правило співробітництва

Спільна робота підвищує ймовірність перемоги. Тому леді завжди відкрита до співпраці і оточує себе однодумцями.

Правило двох сторін однієї медалі

Леді знає, що справжня перевірка взаємин полягає не тільки в тому, наскільки ми вірні друзям, коли вони зазнають невдачі, але й у тому, як сильно ми радіємо, коли вони досягають успіху.

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Все по темі:

Правила, Леди, Ирина Зайцева, Від пацанки до панянки, Міс Україна Всесвіт.
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