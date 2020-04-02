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Організатори Євробачення розкрили подробиці великого онлайн-шоу

Організатори Євробачення розкрили подробиці великого онлайн-шоу
05:17 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Остаточний список учасників оголосять вже найближчим часом.

Незважаючи на те, що Євробачення-2020 не відбудуться, шанувальники пісенного конкурсу все одно побачать виступи всіх заявлених раніше артистів. 16 травня організатори конкурсу проведуть масштабне онлайн-шоу за участю 41-го представника країн-учасниць і конкурсантів минулих років.

Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, трансляція концерту Europe Shine A Light пройде на YouTube. Також його організатори закликають до трансляції і телеканали, з якими співпрацюють щороку.

У програмі двогодинного концерту глядачі почують всі пісні, заявлені на участь в Євробаченні-2020. При цьому організатори наголошують, що шоу не буде нести формат змагання. Як бонус до його програми також додадуть виступи вже знайомих аудиторії артистів. Остаточний список учасників оголосять вже найближчим часом.

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Ведучими Europe Shine A Light стануть Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт, також заявлені раніше на проведення Євробачення-2020 у Роттердамі.

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Онлайн, Євробачення, пісенний конкурс, Подробиці.
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