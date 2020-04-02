Організатори Євробачення розкрили подробиці великого онлайн-шоу

Новини шоу бізнесу:Остаточний список учасників оголосять вже найближчим часом.

Незважаючи на те, що Євробачення-2020 не відбудуться, шанувальники пісенного конкурсу все одно побачать виступи всіх заявлених раніше артистів. 16 травня організатори конкурсу проведуть масштабне онлайн-шоу за участю 41-го представника країн-учасниць і конкурсантів минулих років.

Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, трансляція концерту Europe Shine A Light пройде на YouTube. Також його організатори закликають до трансляції і телеканали, з якими співпрацюють щороку.

У програмі двогодинного концерту глядачі почують всі пісні, заявлені на участь в Євробаченні-2020. При цьому організатори наголошують, що шоу не буде нести формат змагання. Як бонус до його програми також додадуть виступи вже знайомих аудиторії артистів. Остаточний список учасників оголосять вже найближчим часом.

Ведучими Europe Shine A Light стануть Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт, також заявлені раніше на проведення Євробачення-2020 у Роттердамі.