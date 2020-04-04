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Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя
Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя

Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя

Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя
08:36 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Помер відомий соул-співак і триразовий лауреат "Греммі" Білл Уізерс.

На 82 році життя помер американський соул-співак Білл Уізерс, триразовий лауреат "Греммі" і автор хіта Is not No Sunshine - однієї з 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

"Ми спустошені втратою нашого улюбленого, відданого чоловіка і батька ... У цей важкий час ми молимося, щоб його музика створювала затишок і дарувала емоції шанувальникам, які знаходяться в оточенні рідних", - цитує родину музиканта The Guardian. Як зазначає джерело, причиною смерті Уізерса стали проблеми з серцем.

Вперше професійно Білл Уізерс зайнявся музикою лише у віці 30 років. При цьому майбутня зірка соулу продовжував працювати на заводі "Боїнг" в Лос-Анджелесі. За роки кар'єри Уізерс тричі став лауреатом премії "Греммі" і ще чотири рази - її номінантом.

Найбільш відомими серед хітів музиканта стали згадана вище Is not No Sunshine (1971) та Lean on Me (1972), яка прозвучала у 2009 році на інавгурації 44-го президента США Барака Обами.

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Смерть, Грэмми, Співак, Билл Уизерс.
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