Триразовий лауретат Греммі помер на 82 році життя

Новини шоу бізнесу:Помер відомий соул-співак і триразовий лауреат "Греммі" Білл Уізерс.

На 82 році життя помер американський соул-співак Білл Уізерс, триразовий лауреат "Греммі" і автор хіта Is not No Sunshine - однієї з 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

"Ми спустошені втратою нашого улюбленого, відданого чоловіка і батька ... У цей важкий час ми молимося, щоб його музика створювала затишок і дарувала емоції шанувальникам, які знаходяться в оточенні рідних", - цитує родину музиканта The Guardian. Як зазначає джерело, причиною смерті Уізерса стали проблеми з серцем.

Вперше професійно Білл Уізерс зайнявся музикою лише у віці 30 років. При цьому майбутня зірка соулу продовжував працювати на заводі "Боїнг" в Лос-Анджелесі. За роки кар'єри Уізерс тричі став лауреатом премії "Греммі" і ще чотири рази - її номінантом.

Найбільш відомими серед хітів музиканта стали згадана вище Is not No Sunshine (1971) та Lean on Me (1972), яка прозвучала у 2009 році на інавгурації 44-го президента США Барака Обами.