Шеф-кухар королівської родини розповів про харчування принца Чарльза

Новини шоу бізнесу:Шеф-кухар Даррен МакГрейді, який готував для королеви Єлизавети, принца і принцеси Уельських і їх дітей, розповів, як харчуються спадкоємеці престолу.

Популярний американський кулінарний портал Delish опублікував інтерв'ю із Дарреном МакГрейді, який зараз живе в Техасі, а раніше працював шеф-кухарем при дворі королеви Єлизавети. У новому інтерв'ю він розповів про харчові звички принца Чарльза і приготував ягняти і різотто з білими грибами за рецептом, за яким готував для королівської родини.

Він розповів, що принц Уельський віддає перевагу легкому здоровому сніданок, іноді пропускає обід, але вечеря у нього завжди дуже поживна. Крім того, шеф-кухар розповів, що принц завжди наполягав на тому, щоб їжу при дворі готували з продуктів, вирощених органічним способом на фермерських господарствах, що належать королівській родині. Він був прихильником органічних продуктів ще задовго до того, як це стало популярним.

"Ранок він зазвичай починає із фруктів, іноді він пропускає ланч, і завжди п'є чай після полудня із вареними яйцями, а вечеряє він дуже добре і поживно", - розповів МакГрейді.

"Його улюблена страва - каре ягняти і різотто з грибами", - додав він. І розповів, що вже й не пригадає, скільки разів він готував ягня при дворі.

"Він дуже любить лісові гриби. Пам'ятаю, як ми разом із ним збирали білі гриби на території маєтку Балморал. Це були найсмачніші білі гриби, які мені будь-коли доводилося куштувати".

Даррен МакГрейді залишив службу при королівському дворі Великобританії в 1997 році після загибелі принцеси Діани, зазначає Daily Mail.

Нагадаємо, в кінці березня 71-річний принц Чарльз переніс в легкій формі коронавірус. Деякі експерти пояснювали легку форму COVID-19 тим, що спадкоємець престолу в своєму віці веде здоровий спосіб життя і перебуває у гарній фізичній формі.