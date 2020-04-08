Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою у світі

Про це йдеться на офіційному сайті Forbes. За даними аналітиків, 22-річна Кайлі Дженнер отримує найбільший дохід від косметичної компанії Kylie Cosmetics.
Наразі бренд, який самотужки побудувала американка, оцінюють в 1,2 мільярда доларів.
Повідомляється, що наприкінці січня 2019 року Кайлі Дженнер продала 51% акцій компанії Coty. За це вона отримала 600 мільйонів доларів.
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Billionaire Kylie Jenner has donated $1 million to go toward coronavirus relief efforts, her doctor said today. Thaïs Aliabadi, an OB-GYN in Los Angeles thanked Jenner in an Instagram post, saying the donation will buy thousands of masks and other gear to be delivered to first responders. Jenner has joined ranks with likes of tennis player Roger Federer and actor-turned-California governor Arnold Schwarzenegger in donating seven figure sums to go toward coronavirus relief. Singer and fellow cosmetics mogul Rihanna’s foundation donated $5 million for food banks and first-responder equipment. (: FilmMagic)
"Я нічого не передбачала. Не думала про майбутнє. Але це визнання, звісно, радує мене", – зазначила Кайлі Дженнер.
Другий і третій щаблі рейтингу зайняли сестри Александра і Катаріна Андерсен. Дівчата є власницями 84% акцій норвезької інвестиційної компанії Ferd. Та, на відміну від Кайлі Дженнер, цей бізнес заснували не вони, а їхній батько.