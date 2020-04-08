Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою у світі

Новини шоу бізнесу:Американська блогерка, модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер вдруге зуміла випередити своїх родичок та очолити список найбагатших людей за версією Forbes.

Про це йдеться на офіційному сайті Forbes. За даними аналітиків, 22-річна Кайлі Дженнер отримує найбільший дохід від косметичної компанії Kylie Cosmetics.

Наразі бренд, який самотужки побудувала американка, оцінюють в 1,2 мільярда доларів.

Повідомляється, що наприкінці січня 2019 року Кайлі Дженнер продала 51% акцій компанії Coty. За це вона отримала 600 мільйонів доларів.

"Я нічого не передбачала. Не думала про майбутнє. Але це визнання, звісно, радує мене", – зазначила Кайлі Дженнер.

Другий і третій щаблі рейтингу зайняли сестри Александра і Катаріна Андерсен. Дівчата є власницями 84% акцій норвезької інвестиційної компанії Ferd. Та, на відміну від Кайлі Дженнер, цей бізнес заснували не вони, а їхній батько.