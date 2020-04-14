Оригінальна інструкція від Меттью Мак-Конегі, як зробити маску самому

Новини шоу бізнесу:Актор в образі Боббі Бандіто повеселив фанів на карантині.

Актор Меттью Мак-Конегі вирішив підтримати фоловерів на карантині і поділився в Інстаграм дотепною інструкцією з виготовлення захисної маски для обличчя. Але ця інструкція лише для справжніх техаських хуліганів.

"Пам'ятайте, краще залишайтеся вдома. Але якщо вам дійсно необхідно вийти, захистіть себе", - додав наприкінці короткого ролика Мак-Конегі.

Всього за кілька годин пораду Боббі Бандіто подивилися понад 400 тис. фоловерів актора.

Переглянути цей допис в Instagram we’ve got more livin to do #BobbyBandito Допис, поширений Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 13 Кві 2020 р. о 6:55 PDT

У коментарях прихильники дякують Мак-Конегі за корисну пораду і гарний настрій.