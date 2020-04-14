Оригінальна інструкція від Меттью Мак-Конегі, як зробити маску самому

Актор Меттью Мак-Конегі вирішив підтримати фоловерів на карантині і поділився в Інстаграм дотепною інструкцією з виготовлення захисної маски для обличчя. Але ця інструкція лише для справжніх техаських хуліганів.
"Пам'ятайте, краще залишайтеся вдома. Але якщо вам дійсно необхідно вийти, захистіть себе", - додав наприкінці короткого ролика Мак-Конегі.
Всього за кілька годин пораду Боббі Бандіто подивилися понад 400 тис. фоловерів актора.
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У коментарях прихильники дякують Мак-Конегі за корисну пораду і гарний настрій.