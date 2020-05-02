Померла солістка групи "Фрістайл" Ніна Кірсо

Новини шоу бізнесу:З літа 2018 року артистка не виходила з коми.

На 57 році життя померла співачка Ніна Кірсо - солістка популярного гурту 90-х "Фрістайл". Інформацію про смерть артистки на особистій сторінці у Фейсбук підтвердили її сестра Алла та колега Лідія Тропман.

"Годину назад не стало моєю улюбленою сестрички..." - написала Алла Кірсо, прикріпивши до свого посту фотографію сестри Ніни.

З літа 2018 року Ніна Кірсо перебувала в комі. 1 червня після повернення з концерту артистці стало погано, вона втратила свідомість. Пізніше медики діагностували інсульт, при цьому у свідомість співачка вже не приходила.

Гурт "Фрістайл" зібрали в 1988-му році в Полтаві. Керівником, композитором і продюсером колективу став Анатолій Розанов. У перші роки діяльності фронтменом був Вадим Казаченко, та в 1992-му "Фрістайл" очолила Ніна Кірсо.

За роки існування гурт прославився хітами "Ах, какая женщина", "Больно мне, больно", "Белая метелица" та іншими.