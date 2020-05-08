Сальма Хайек розповіла, як приготувати вітамінний коктейль

Відео приготування коктейлю актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.
У ролику Сальма, стоячи за кухонною стійкою, дає покрокову інструкцію приготування смачного і корисного напою, який допоможе зміцнити імунітет на карантині. Окремо Хайек розповіла про користь кожного інгредієнта, який додається в коктейль.
Першим кроком в приготуванні коктейлю стало додавання в блендер шматочків ківі. Сальма відзначила, що фрукти надзвичайно багаті вітаміном С і, отже, повинні споживатися в достатній кількості. Потім вона додала в майбутній напій листя м'яти, яка дуже корисна для травлення, а влітку зберігає прохолоду.
Переглянути цей допис в Instagram
I forgot to include lemon in the video. It’s a very important ingredient for the taste and the vitamins #mezcal @salvacionmezcal #quarantine Este es un con mucha vitamina C y mezcal. Se me olvidó incluir jugo de limón en el video. Es un ingrediente muy importante para el sabor y la vitamina. Perdón que está solo en ingles pero las imágenes lo dicen todo
На наступному етапі Сальма Хайек додає кілька шматочків імбиру, згадуючи про його корисні властивості для травлення. Потім Хайек додала в суміш кубики льоду і порцію мескаля Сальваціон, названого так на честь регіону виробництва. Акторка змішує інгредієнти і в результаті отримує освіжаючий і корисний зелений коктейль.
Також зірка Фріди і Від заходу до світанку розповіла про важливість додавання лимона в напій, який, на її думку, є важливим інгредієнтом для смаку. Вона також додала кумедні «ляпи» в кінці відео. Фоловери акторки подякували їй за рецепт і відзначили, що вона відмінно виглядає.