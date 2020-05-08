Сальма Хайек розповіла, як приготувати вітамінний коктейль

Новини шоу бізнесу:Актриса Сальма Хайек поділилася рецептом коктейлю.

Відео приготування коктейлю актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У ролику Сальма, стоячи за кухонною стійкою, дає покрокову інструкцію приготування смачного і корисного напою, який допоможе зміцнити імунітет на карантині. Окремо Хайек розповіла про користь кожного інгредієнта, який додається в коктейль.

Першим кроком в приготуванні коктейлю стало додавання в блендер шматочків ківі. Сальма відзначила, що фрукти надзвичайно багаті вітаміном С і, отже, повинні споживатися в достатній кількості. Потім вона додала в майбутній напій листя м'яти, яка дуже корисна для травлення, а влітку зберігає прохолоду.

На наступному етапі Сальма Хайек додає кілька шматочків імбиру, згадуючи про його корисні властивості для травлення. Потім Хайек додала в суміш кубики льоду і порцію мескаля Сальваціон, названого так на честь регіону виробництва. Акторка змішує інгредієнти і в результаті отримує освіжаючий і корисний зелений коктейль.

Також зірка Фріди і Від заходу до світанку розповіла про важливість додавання лимона в напій, який, на її думку, є важливим інгредієнтом для смаку. Вона також додала кумедні «ляпи» в кінці відео. Фоловери акторки подякували їй за рецепт і відзначили, що вона відмінно виглядає.