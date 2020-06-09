Солістка The Hardkiss Юлія Саніна здивувала незвичним макіяжем

Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна постала в новому образі.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Юлія Саніна позує в темній толстовці з великим написом. Її волосся зібране у високий і тугий хвіст. Головним акцентом образу стали яскраво сині губи. Зазначимо, що шанувальникам дуже сподобався новий мейк артистки.
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"Така красива", "Красуня наша", "Королева", - зазначили фоловери.
Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss показала, як розважається на карантині.