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Солістка The Hardkiss Юлія Саніна здивувала незвичним макіяжем

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна здивувала незвичним макіяжем
15:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Юлія Саніна показала мейк з акцентом на сині губи.

Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна постала в новому образі.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Юлія Саніна позує в темній толстовці з великим написом. Її волосся зібране у високий і тугий хвіст. Головним акцентом образу стали яскраво сині губи. Зазначимо, що шанувальникам дуже сподобався новий мейк артистки.

 
 
 
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Does it feel In and out of love

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

"Така красива", "Красуня наша", "Королева", - зазначили фоловери.

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Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss показала, як розважається на карантині.

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Все по темі:

Instagram, The Hardkiss, Юлия Санина.
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