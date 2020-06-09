Солістка The Hardkiss Юлія Саніна здивувала незвичним макіяжем

Новини шоу бізнесу:Юлія Саніна показала мейк з акцентом на сині губи.

Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна постала в новому образі.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Юлія Саніна позує в темній толстовці з великим написом. Її волосся зібране у високий і тугий хвіст. Головним акцентом образу стали яскраво сині губи. Зазначимо, що шанувальникам дуже сподобався новий мейк артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Does it feel In and out of love Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 9 Июн 2020 в 12:45 PDT

"Така красива", "Красуня наша", "Королева", - зазначили фоловери.

Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss показала, як розважається на карантині.