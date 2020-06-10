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Віра Брежнєва поділилася спокусливим селфі

Віра Брежнєва поділилася спокусливим селфі
09:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Артистка похвалилася, що нарешті повернулася до роботи після карантину.

Відома українська співачка Віра Брежнєва повернулася до роботи після тривалого карантину.

Цим зірка похвалилася на своїй сторінці в Instagram. 38-річна артистка опублікувала селфі, на якому зображена в чорному кроп-топі та чорній сорочці зверху.

В кадрі впадають у вічі пишні груди Брежнєвої. Доповнила вона образ підвісками на шиї та сережками. Волосся Віри зібране, а на обличчі — натуральний макіяж.

 
 
 
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Сегодня у меня был первый съёмочный день после карантина. Почти 3 месяца ( без 6ти дней ). Ощущения необычные. И радостно, и немного страшно, когда собирается уже несколько людей в одном месте. Странно, когда видишь человека,которого рад видеть и рефлекторно тебе хочется его обнять , такая тёплая привычка, но ты раз, и останавливаешь себя. И пока неуверенно строишь планы на ближайшее будущее. Но понимаешь, как скучал по всему тому, что было большой частью твоей жизни. Вчера была первая репетиция и теперь я точно могу сказать, что готова! ГОТОВА К ВЫХОДУ СВОЕГО МИНИ-АЛЬБОМА! 11.06 - Я на ваших экранах и в ваших наушниках

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

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"Сьогодні у мене був перший знімальний день після карантину. Майже 3 місяці (без 6 днів). Відчуття незвичайні", - підписала фото виконавиця.

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Робота, Карантин, Віра Брежнєва, Відома українська співачка.
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