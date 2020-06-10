Віра Брежнєва поділилася спокусливим селфі

Новини шоу бізнесу:Артистка похвалилася, що нарешті повернулася до роботи після карантину.

Відома українська співачка Віра Брежнєва повернулася до роботи після тривалого карантину.

Цим зірка похвалилася на своїй сторінці в Instagram. 38-річна артистка опублікувала селфі, на якому зображена в чорному кроп-топі та чорній сорочці зверху.

В кадрі впадають у вічі пишні груди Брежнєвої. Доповнила вона образ підвісками на шиї та сережками. Волосся Віри зібране, а на обличчі — натуральний макіяж.

"Сьогодні у мене був перший знімальний день після карантину. Майже 3 місяці (без 6 днів). Відчуття незвичайні", - підписала фото виконавиця.