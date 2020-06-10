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Настя Каменських показала чуттєве фото з Потапом

Настя Каменських показала чуттєве фото з Потапом
10:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Настя і Потап зображені на фото в обіймах один одного.

Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками милим знімком, на якому зображена разом з чоловіком Потапом.

Настя і Потап зображені на фото в обіймах один одного. Настя одягнена в білу сорочку, а її кучеряве волосся розпущене, а на обличчі дуже природний денний макіяж.

Обидва закоханих примружились і чуттєво притиснулися один до одного.

 
 
 
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Nuestra fuerza está en el amor Наша сила - в любви ⠀ #love #amor #bearanddiamond

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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"Наша сила - в коханні", - пише Каменських підписи під знімком.

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Настя Каменских, Потап, Українська співачка.
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