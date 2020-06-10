Настя Каменських показала чуттєве фото з Потапом

Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками милим знімком, на якому зображена разом з чоловіком Потапом.
Настя і Потап зображені на фото в обіймах один одного. Настя одягнена в білу сорочку, а її кучеряве волосся розпущене, а на обличчі дуже природний денний макіяж.
Обидва закоханих примружились і чуттєво притиснулися один до одного.
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Nuestra fuerza está en el amor Наша сила - в любви ⠀ #love #amor #bearanddiamond
"Наша сила - в коханні", - пише Каменських підписи під знімком.