Принц Швеції показав фото зі свого весілля, яких ще не було в мережі (Фото)

Син короля Швеції Карла Густава і королеви Сільвії одружився ще у 2015 році.

З нагоди річниці Карл Філіп вирішив опублікувати кілька ексклюзивних фото, яких ще не бачили прихильники королівської родини.

Знімки з'явились на інстаграм-сторінці принца та одразу ж потрапили до всіх світових ЗМІ. Принц Карл Філіп та його обраниця Софія вирішили показати нові фотографії, які підкорили прихильників ніжністю та розкішшю.

"Одного разу кожній людині потрібно зробити вирішальний вибір. Той самий, який сильно вплине на майбутнє. І для цього потрібна надзвичайна сміливість. Сміливість потрібна тільки для того, щоб вибрати не той шлях, що є легшим, а встати на важчу дорогу, яка є найвірнішою", – написав Карл Філіп до фото.

Королівське весілля відбулось 13 червня 2015 року у церкві Слоттсчюрка, що в Стокгольмі. Принц Швеції Карл Філіп одружився зі звичайною дівчиною Софією, яка до заміжжя вивчала фінансову справу у США і працювала моделлю та інструктором з йоги. Така історія сучасної Попелюшки привернула увагу всього світу, а за трансляцією церемонії стежили мільйони людей.

Принц Карл Філіп та Софія вирішили не нехтувати королівськими традиціями: пара проїхала вулицями міста у старовинній кареті, вітаючись з усіма зустрічними. Окрім цього, принцеса Софія доповнила свій образ нареченої тіарою, взятою з королівської колекції прикрас.