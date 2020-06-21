Принц Вільям з трьома дітьми: герцоги Кембриджські поділилися рідкісним фото

Сьогодні, 21 червня, принц Вільям святкує день народження. Герцогу Кембриджському виповнюється 38 років. З цієї нагоди в мережі опублікували рідкісне фото, на якому він зображений разом із трьома дітьми.

Кенсінгтонський палац на офіційній сторінці в інстаграмі на честь свята вирішив поділитися з шанувальниками сімейною фотографією. Кейт та Вільям рідко постають перед публікою разом із нащадками, тому опубліковане фото викликало ажіотаж в мережі.

Принц Вільям з дітьми

Сьогодні принц Вільям має подвійне свято. Окрім дня народження, він відзначає також День батька. На карантині він багато часу проводив разом із дітьми. Яскраві моменти Кейт Міддлтон фіксувала на камеру, щоб в майбутньому пригадати їх.

На фото принц Вільям зображений, сидячи на дерев'яній гойдалці. Поруч із ним позують старші діти – принц Джордж та принцеса Шарлотта, а на руках бачимо наймолодшого спадкоємця – принца Луї.

Герцог і герцогиня Кембриджські дуже раді поділитися новою фотографією герцога з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї напередодні його дня народження, – написали в дописі.

На знімку всі усміхаються та виглядають неймовірно щасливими. Кейт та Вільм насолоджуються часом, який проводять з дітьми, та намагаються закарбувати в пам'яті кожну спільну мить.

За декілька годин сімейну світлину вподобали майже 2 мільйони разів та залишили понад 22 тисячі коментарів.