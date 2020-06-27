Тіна Кароль опублікувала фото в еротичному образі (Фото)

Останнім часом вона часто вдається до відвертих зйомок та показує на камеру свою сексуальність і жіночність. Кадр, що з'явився на сторінці виконавиці, є частиною фотосесії, у якій Тіна позувалазовсім недавно.
Співачка постала у білосніжному боді, яке гарно підкреслило її спокусливі форми. Кароль з пристрастю дивиться в камеру, притискаючи палець до рота, що робить її образ надзвичайно звабливим.
Також Тіна еротично продемонструвала оголене стегно.
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Вона вклала волосся у кучері, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах.
У коментарях фанати Тіни Кароль зазначають, що вона дуже спокуслива та приваблива, висловлюють своє захоплення та вкотре наголошують на її неймовірній вроді.