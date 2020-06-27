Тіна Кароль опублікувала фото в еротичному образі (Фото)

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала уяву прихильників пікантною світлиною. Вона постала перед камерою у спокусливому боді та продемонструвала оголені стегна. Артистка поширила фотографію на особистій сторінці в інстаграмі.

Останнім часом вона часто вдається до відвертих зйомок та показує на камеру свою сексуальність і жіночність. Кадр, що з'явився на сторінці виконавиці, є частиною фотосесії, у якій Тіна позувалазовсім недавно.

Співачка постала у білосніжному боді, яке гарно підкреслило її спокусливі форми. Кароль з пристрастю дивиться в камеру, притискаючи палець до рота, що робить її образ надзвичайно звабливим.

Також Тіна еротично продемонструвала оголене стегно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 22 Июн 2020 в 10:52 PDT

Вона вклала волосся у кучері, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах.

У коментарях фанати Тіни Кароль зазначають, що вона дуже спокуслива та приваблива, висловлюють своє захоплення та вкотре наголошують на її неймовірній вроді.