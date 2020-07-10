Кайлі Дженнер показала пишні форми в помаранчевому бікіні

Американська знаменитість Кайлі Дженнер опублікувала серію нових сексуальних фото в Instagram.

22-річна зірка позувала в лаконічному помаранчевому бікіні, демонструючи свої знамениті пишні форми.

Серія знімків була зроблена на тлі пустельних скель під час відпочинку Дженнер в лакшері-готелі Amangiri, розташованому посеред каньйону в штаті Юта.

Відзначимо, Дженнер вирушила відпочивати на знаменитий курорт, стиль якого повторює аскетичний образ пустелі, разом зі своєю дочкою Стормі і друзями.

Переглянути цей допис в Instagram where do we go from here Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Лип 2020 р. о 1:53 PDT

В сумі знімки знаменитості набрали понад 10 млн лайків в Instagram.

Напередодні Дженнер показала свій стильний літній манікюр.