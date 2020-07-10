Кайлі Дженнер показала пишні форми в помаранчевому бікіні

22-річна зірка позувала в лаконічному помаранчевому бікіні, демонструючи свої знамениті пишні форми.
Серія знімків була зроблена на тлі пустельних скель під час відпочинку Дженнер в лакшері-готелі Amangiri, розташованому посеред каньйону в штаті Юта.
Відзначимо, Дженнер вирушила відпочивати на знаменитий курорт, стиль якого повторює аскетичний образ пустелі, разом зі своєю дочкою Стормі і друзями.
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В сумі знімки знаменитості набрали понад 10 млн лайків в Instagram.
Напередодні Дженнер показала свій стильний літній манікюр.