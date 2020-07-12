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Всесвітній День фотографа: Instagram-акаунти, які викликають захват

Всесвітній День фотографа: Instagram-акаунти, які викликають захват
09:54 Сьогодні Телеграф nv.ua ФІото: instagram
12 липня світ відзначає Всесвітній день фотографа. НВ зібрав 15 акаунтів професійних фотографів з&nbsp;усього світу, на&nbsp;які варто підписатися для натхнення.

День фотографа, який щорічно святкується 12 липня, пов’язаний відразу з двома історіями: Святої Вероніки та Джорджа Істмена.

Свята Вероніка — це жінка, котра подала виснаженому підйомом на Голгофу Ісусу Христу воду і свою хустку, на якій залишилося зображення його обличчя. А оскільки саме вона отримала Нерукотворний образ Христа, який тепер став святинею, її вважають покровителькою всіх фотографів.

Джордж Істмен, хоч і далекий від звання святого, зіграв не менш важливу роль в становленні фотографії. Адже саме цей американець заснував компанію Eastman Kodak, яка зробила фотомистецтво доступним усім.

Так співпало, що День Святої Вероніки та день народження Джорджа Істмена припадають на 12 липня, тому Всесвітній день фотографа святкується саме в цей день.

І хоча свято може здаватися виключно професійним, з появою в нашому житті Instagram, ми всі залучені в мистецтво фотографії. Усе більше людей стають і вважають себе фотографами, розвиваючись саме в цій, найбільш візуальній соцмережі. Тому з нагоди свята ми зібрали 15 неймовірних акаунтів дуже талановитих людей, які пов’язали своє життя з об'єктивом, естетикою та моментом.

 
 
 
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The #Sahel is a region in #Africa between the Sahara and Savanna. Decades of desertification have changed the landscape and ways of life. 1st image: Boy walks from his home, #Timbuktu, #Mali, 1986. 2nd image: The family of this Tuareg woman once roamed the Sahel with hundreds of cattle, but drought caused their nomadic lifestyle to end. #Gao, 1986. 3rd image: In 1986, I was flying from Timbuktu to Bamako when the pilot got lost in a sandstorm. After circling and scanning the landscape looking for a place to land, the pilot spotted a millet field, small, but flat. We shuddered to a stop with a few hard bounces as villagers ran out to see what had happened. We had to spend the night sleeping under the wing of the plane. The next morning, villagers helped push the plane so the pilot could get it started. #SteveMcCurry

Допис, поширений Steve McCurry (@stevemccurryofficial)

Стів Маккаррі - американський фотожурналіст, удостоєний декількох фотопремій World Press Photo, якого публікують в журналах усього світу (особливо National Geographic). Прославився завдяки одному з найвідоміших фотознімків у всьому світі - «Афганська дівчинка».

 
 
 
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the summer light just hits different

Допис, поширений S A M H O R I N E (@samhorine)

Американський фотограф, який публікується в The New Yorker, The New York Times, Art Forum, Rolling Stone, виставляється в Brooklyn Museum, The Queens Museum of Art і New York’s New Museum і працює з Microsoft, Amazon, Lexus, Adobe, Nike Running, Canon, багатьма туристичними компаніями і ще величезним списком широко відомих корпорацій. Він був одним з перших фотографів, які повністю побудували свій особистий бренд в Instagram.

 
 
 
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puddles and long exposures make even the most touristy spots look a little less touristy. wish you could've heard and felt the evening bells.

Допис, поширений Cole Rise (@colerise)

Цей фотограф-мандрівник, займається ще й дизайном, підприємництвом, пілотуванням, а також виробництвом космічних камер. Кол Райс розробляв фільтри й маски для Instagram, продав деякі свої дизайни Apple, створив додаток для редагування фотографій Lite, а зараз займає посаду головного креативщика в Polaroid.

Ця пара португальських мандрівників почала вести свій блог трохи більше року тому, але вже зібрала понад 700 000 фоловерів. Вся справа в щирості, романтиці та якості контенту, який вони продукують. Ракель і Мігель співпрацюють з багатьма туристичними компаніями, створили свій бренд одягу для мандрівників і пропонують своїм підписникам авторські пресети та курси фотографії на SkillShare.

 
 
 
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Допис, поширений користувачем @ trashhand

Цей фотограф з Чикаго тримає у фокусі міське середовище, його потаємні кути та нетипові ракурси. Він любить показувати своїм фоловерам і клієнтам, серед яких значаться iTunes, Google, Adidas, Nike, GQ, Prada, United Airlines, реальність, необтяженную зайвими маніпуляціями.

 
 
 
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These old vans always make me smile. And digs @armorallusa new new Extreme Shield for a protective clean in 5 minutes, can use it on all the vinyl, rubber, and plastic surfaces in your rig #ad

Допис, поширений Theron Humphrey (@thiswildidea)

Терон об'їхав усі 50 штатів Америки, зустрівши по дорозі свого найкращого друга пса Медді, такого ж любителя подорожей, як і він сам. У цього фотографа є велике портфоліо з професійними фото їжі, транспорту, тварин, подорожей, але, будьмо відвертими, справа в чарівному псі, який разом з господарем з’являється в найкрасивіших місцях планети.

12 липня - свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

Нагадаємо, що день фотографії святкується 19 серпня, адже в цей день 1839 року уряд Франції викупив у Луї Жака Манді Дагера патент на даггеротип, мідний прототип сучасної фотографії.

Вітаємо зі Всесвітнім днем фотографа!

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Фотограф, День фотографа.

Автор:

Телеграф
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