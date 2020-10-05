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Понеділок, 05.10.2020
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Зірку фільмів Спайка Лі вбили в Атланті

Зірку фільмів Спайка Лі вбили в Атланті
16:20 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
70-річний актор Томас Джефферсон Берд помер від множинних вогнепальних поранень.

У неділю, 4 жовтня, в південно-західній частині міста Атланта, де жив актор, було виявлено його тіло з множинними вогнепальними пораненнями в спину. Як повідомляють правоохоронці, невідомий вистрілив акторові в спину кілька разів.

Медики, що приїхали на виклик, лише констатували смерть Берда, адже отримані поранення були несумісні з життям.

Поліція Атланти почала розслідування вбивства актора. Правоохоронці активно працюють над з'ясуванням обставин стрілянини, але подробиць розслідування не розкривають.

На своїй сторінці в Інстаграмі режисер Спайк Лі повідомив про смерть Томаса Джефферсон Берда, присвятивши акторові кілька зворушливих постів.

"Мені так сумно повідомляти про трагічне вбивство нашого улюбленого брата Томаса Джефферсона Берда. Мої співчуття його родині. Спочивай з миром, брат Берд", - написав Спайк Лі в першому пості.

 
 
 
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This Is The Introduction Scene Of Thomas Jefferson Byrd’s Dope Fiend Character Errol Barnes In CLOCKERS With Strike

Публикация от Spike Lee (@officialspikelee)

Далі режисер опублікував деякі зі своїх улюблених сцен з фільмів, в яких грав Берд.

Томаса Джефферсона Берда можна було побачити в багатьох фільмах режисера: в ролі страхітливого персонажа Ерола Барнса в Часах, в фільмах Чірак, Солодка кров Ісуса, Червоний удар літа, Замороченні, Його гра, Сідай в автобус і Дівчина № 6.

 
 
 
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Dis DA BOMB (125 Percent Malt Liquor) Commercial From BAMBOOZLED Is Insane,Krazy And Bananas Too. Our Brother Byrd As His Character HONEYCUTT Is A Great Comedian Too. FUNNY AF.

Публикация от Spike Lee (@officialspikelee)

Також на трагічну смерть актора відреагувала оскароносна актриса Віола Девіс. На своїй сторінці в Instagram вона також присвятила пост Томасу.

 
 
 
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Oh no!!! 2020! Whaaattt!!! Loved working with you, Byrd. What a fine actor you were. So sorry your life ended this way. Praying for your family. So very sorry. #ThomasJeffersonByrd

Публикация от VIOLA DAVIS (@violadavis)

"О, ні !!! 2020! Що ?! Мені подобалося працювати з вами, Берд. Ви були прекрасним актором. Мені дуже шкода, що ваше життя обірвалося. Молюся за вашу сім'ю. Мені дуже шкода", - написала актриса.

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Все по темі:

Атланта, Спайк Ли, Томас Джефферсон Берд.

Автор:

Телеграф
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