Зірку фільмів Спайка Лі вбили в Атланті

70-річний актор Томас Джефферсон Берд помер від множинних вогнепальних поранень.

У неділю, 4 жовтня, в південно-західній частині міста Атланта, де жив актор, було виявлено його тіло з множинними вогнепальними пораненнями в спину. Як повідомляють правоохоронці, невідомий вистрілив акторові в спину кілька разів.

Медики, що приїхали на виклик, лише констатували смерть Берда, адже отримані поранення були несумісні з життям.

Поліція Атланти почала розслідування вбивства актора. Правоохоронці активно працюють над з'ясуванням обставин стрілянини, але подробиць розслідування не розкривають.

На своїй сторінці в Інстаграмі режисер Спайк Лі повідомив про смерть Томаса Джефферсон Берда, присвятивши акторові кілька зворушливих постів.

"Мені так сумно повідомляти про трагічне вбивство нашого улюбленого брата Томаса Джефферсона Берда. Мої співчуття його родині. Спочивай з миром, брат Берд", - написав Спайк Лі в першому пості.

Далі режисер опублікував деякі зі своїх улюблених сцен з фільмів, в яких грав Берд.

Томаса Джефферсона Берда можна було побачити в багатьох фільмах режисера: в ролі страхітливого персонажа Ерола Барнса в Часах, в фільмах Чірак, Солодка кров Ісуса, Червоний удар літа, Замороченні, Його гра, Сідай в автобус і Дівчина № 6.

Також на трагічну смерть актора відреагувала оскароносна актриса Віола Девіс. На своїй сторінці в Instagram вона також присвятила пост Томасу.

"О, ні !!! 2020! Що ?! Мені подобалося працювати з вами, Берд. Ви були прекрасним актором. Мені дуже шкода, що ваше життя обірвалося. Молюся за вашу сім'ю. Мені дуже шкода", - написала актриса.