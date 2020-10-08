"Бісова ідіотка": Ед Ширан розповів, як його вдарила внучка королеви Єлизавети

Історія сталася в 2016 році на одній з королівських вечірок. Принцеса порізала обличчя Еда Ширана церемоніальним мечем, коли хотіла в жарт присвятити в лицарі британського музиканта, учасника хіта You're Beautiful, Джеймса Бланта.
Співака доставили в лікарню для лікування травми під правим оком. Пізніше він все ж повернувся на вечірку.
Розповів про те, що трапилося менеджер Еда Ширана - Стюарт Кемп.
"Ми ніколи публічно це не коментували" - сказав Кемп.
Менеджер зазначив, що багато хто радив збрехати і сказати, що винуватицею того, що сталося була не принцеса Беатріс, а хтось інший. Але Кемп і Ширан вирішили, що просто нікому не скажуть.
"Я не буду брехати просто тому, що хтось - бісів ідіот" - заявив менеджер співака.
Також, говорячи про Беатрис, Кемп додав: "Після того, що сталося ми не чули від неї нічого".