"Бісова ідіотка": Ед Ширан розповів, як його вдарила внучка королеви Єлизавети

Британський співак постраждав від рук внучки королеви Єлизавети - принцеси Беатріс, яка випадково вдарила виконавця мечем по обличчю.

Історія сталася в 2016 році на одній з королівських вечірок. Принцеса порізала обличчя Еда Ширана церемоніальним мечем, коли хотіла в жарт присвятити в лицарі британського музиканта, учасника хіта You're Beautiful, Джеймса Бланта.

Співака доставили в лікарню для лікування травми під правим оком. Пізніше він все ж повернувся на вечірку.

Розповів про те, що трапилося менеджер Еда Ширана - Стюарт Кемп.

"Ми ніколи публічно це не коментували" - сказав Кемп.

Менеджер зазначив, що багато хто радив збрехати і сказати, що винуватицею того, що сталося була не принцеса Беатріс, а хтось інший. Але Кемп і Ширан вирішили, що просто нікому не скажуть.

"Я не буду брехати просто тому, що хтось - бісів ідіот" - заявив менеджер співака.

Також, говорячи про Беатрис, Кемп додав: "Після того, що сталося ми не чули від неї нічого".