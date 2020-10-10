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Тоня Матвієнко зворушливим фото привітала маму з днем народження

Тоня Матвієнко зворушливим фото привітала маму з днем народження
Оновлено 15:41 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Тони Матвиенко
Народна артистка України Ніна Матвієнко святкує 10 жовтня свій день народження. Виконавиці виповнилося 73 роки.

Співачка Тоня Матвієнко привітала зоряну маму зі святом теплим спільним фото. Знімок був опублікований на особистій сторінці співачки в Інстаграме.

"Моя рідна. Многая літа Вам!", - побажала Тоня своїй знаменитій матері.

 
 
 
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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Популярна співачка Світлана Тарабарова "від щирого серця привітала український скарб Ніну Метрофановну".

Ніна Матвієнко і Тоня Матвієнко

Підписники також побажали Ніні Митрофанівні всього найкращого: "З Днем народження Легенда! Ще багато років Вам для нас і наших дітей", "Тільки найтепліші вітання вашій мамі. Людина з великої літери, світла, добра, талановита, красива, мудра, чуйна ... Многая літа, Ніна Митрофанівна! "," Тоня, щирі вітання вашій мамі. Многая літа. Дуже люблю слухати музику в її виконанні (і в вашому теж) "," Вітаю, найщиріші побажання! Здоров'я! ".

Нагадаємо, зовсім недавно Тоня Матвієнко опублікувала відео, на якому показала танцюючу Ніну Митрофанівну біля будинку.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 10 жовтня також відзначає свій день народження російський підприємець і мільярдер, засновник Telegram Павло Дуров, який розкрив свої секрети продовження молодості.

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Все по темі:

Привітання, День народження, Тоня Матвієнко, Ніна Матвієнко.

Автор:

Телеграф
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