Тоня Матвієнко зворушливим фото привітала маму з днем народження

Народна артистка України Ніна Матвієнко святкує 10 жовтня свій день народження. Виконавиці виповнилося 73 роки.

Співачка Тоня Матвієнко привітала зоряну маму зі святом теплим спільним фото. Знімок був опублікований на особистій сторінці співачки в Інстаграме.

"Моя рідна. Многая літа Вам!", - побажала Тоня своїй знаменитій матері.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 10 Окт 2020 в 2:46 PDT

Популярна співачка Світлана Тарабарова "від щирого серця привітала український скарб Ніну Метрофановну".

Підписники також побажали Ніні Митрофанівні всього найкращого: "З Днем народження Легенда! Ще багато років Вам для нас і наших дітей", "Тільки найтепліші вітання вашій мамі. Людина з великої літери, світла, добра, талановита, красива, мудра, чуйна ... Многая літа, Ніна Митрофанівна! "," Тоня, щирі вітання вашій мамі. Многая літа. Дуже люблю слухати музику в її виконанні (і в вашому теж) "," Вітаю, найщиріші побажання! Здоров'я! ".

Нагадаємо, зовсім недавно Тоня Матвієнко опублікувала відео, на якому показала танцюючу Ніну Митрофанівну біля будинку.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 10 жовтня також відзначає свій день народження російський підприємець і мільярдер, засновник Telegram Павло Дуров, який розкрив свої секрети продовження молодості.