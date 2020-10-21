Оля Полякова після скандального концерту в Харкові дала поради, як уберегтися від COVID-19 (відео)

Українська співачка розповіла своїм підписникам, які вітаміни приймає, щоб зміцнити свій імунітет і убезпечити себе від коронавірусу.

Зовсім недавно Оля Полякова розважала святковим концертом натовп людей без масок в Харкові, і все це в розпал пандемії коронавірусу. Мабуть співачка не боїться захворіти, адже регулярно приймає вітаміни і зміцнює свій організм.

Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Інстаграм-сторіз, відповівши на часте питання від своїх шанувальників про те, як вона бережеться від COVID-19.

Полякова розповіла, що приймає безліч різних вітамінів - вітамін С, вітамін D, риб'ячий жир, цинк. Також артистка п'є бактерії для кишечника і багато води. Ну і звичайно дотримується захисних заходів - носить маску, миє руки і користується антисептиками.

Нагадаємо, що Оля Полякова розповідала, що перехворіла на коронавірус ще навесні в США.