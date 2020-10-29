Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі

26 серпня ЗМІ впіймали голлівудського актора Бреда Пітта на відпочинку в Парижі з молодою німецькою моделлю Ніколь Потуральскі. Інсайдери підтвердили, що у пари роман.

Але, недовго музика грала, і 28 жовтня таблоїд Page Six, посилаючись на інсайдерів, повідомив, що пара розлучилася.

«Це ніколи не було так серйозно, як передбачалося», - говорить джерело, наближене до пари.

Також, ЗМІ зазначають, що розрив відбувся «деякий час назад».

Ніколь і Бред познайомилися в ресторані, який належить чоловікові Потуральскі Роланду Мері. Модель знаходиться з Мері у «відкритому шлюбі», тому той не заперечував їхнім стосункам.