Макаревич зізнався, чим його здивувала Західна Україна: "Очікував побачити глушину" (фото)

Лідер легендарної групи "Машина часу", російський музикант Андрій Макаревич, який неодноразово гастролював по Україні, поділився своїми враженнями про Західну. Відомий артист зараз виступає з новим музичним проектом під назвою "УО 5".

На офіційній сторінці виконавця в Facebook були опубліковані фотографії з Тернополя, Хмельницького, Рівного, Чернівців і не тільки.

"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину - маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - розповів музикант в своєму новому пості.

Нагадаємо, що в 2020 році Андрій Макаревич зізнався, що таємно одружився.