Скачать
П'ятниця, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Мінус Степанов: коли розглянуть відставку міністра і хто сяде в його крісло
Мінус Степанов: коли розглянуть відставку міністра і хто сяде в його крісло
Сів відразу після зльоту: в Херсоні здійснив аварійну посадку вертоліт з Разумковим на борту
Сів відразу після зльоту: в Херсоні здійснив аварійну посадку вертоліт з Разумковим на борту
Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони
Продати не тільки "Приват": які банки готують до приватизації та чи є на них покупці
Продати не тільки "Приват": які банки готують до приватизації та чи є на них покупці

Можу контролювати чоловіка: Зеленська пожартувала про розслідування журналістів про кортежі і житло президента

Можу контролювати чоловіка: Зеленська пожартувала про розслідування журналістів про кортежі і житло президента
09:03 Сьогодні Телеграф

Відома українська телеведуча Наталія Мосейчук взяла інтерв'ю у першої леді України Олени Зеленської в рамках своєї програми VIP. Журналістка, користуючись моментом, розпитала дружину президента про життя їх сім'ї, після того, як Володимир Зеленський обійняв посаду глави держави.

Влітку 2020 року президентське подружжя переїхало на держдачу в Конча-Заспу, відому як "дача Ющенка". Олена Зеленська зізнається, що не була в захваті від цього рішення, і розуміла, якою буде реакція українців. Перша леді відзначила, що їх переїзд - це вимога державної охорони. Вони намагалися цього уникнути, але не вийшло.

Переїхавши на держдачу, Зеленські зробили там косметичний ремонт, який робили за власні гроші. Олена зізнається, що була не в захваті від золотих люстр і мармурових ванн, які залишились від попередніх президентів.

Утримання житла Зеленського обходиться українцям в мільйони гривень: ексклюзивний документ

Журналіст Михайло Ткач пильно стежить за президентською родиною, і часто пише про Володимира і Олену. Перша леді відзначила, що іноді навіть заходить до нього на сторінку і читає його публікації.

"Мені це навіть корисно."У скільки президент виїхав з ОП", я ж можу потім звірити, коли чоловік повернувся додому" - сміється Олена Зеленська.

Раніше, "Телеграф" писав, що Олена Зеленська розповіла, як харчується президент і його родина, чим вони снідають, і хто для них готує.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 97

Все по темі:

Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Перша леді України, Наталія Мосейчук.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під Печерським судом, де слухають справу Медведчука, сталася бійка (відео)
02 Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
03 Дружина Зеленського зізналася, що їсть її сім'я
04 Можу контролювати чоловіка: Зеленська пожартувала про розслідування журналістів про кортежі і житло президента
05 В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загинули на місці: знімальна група НТН розбилася при зіткненні з вантажівкою на Полтавщині (фото)
Загинули на місці: знімальна група НТН розбилася при зіткненні з вантажівкою на Полтавщині (фото)
В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
Зеленський на прикладі історії Медведчука оголосив про першу перемогу над олігархами в Україні
Екшн в Полтаві: чоловік скоїв напад на аптеку і кидався на перехожих зі склом (відео)
Екшн в Полтаві: чоловік скоїв напад на аптеку і кидався на перехожих зі склом (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся