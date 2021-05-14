Можу контролювати чоловіка: Зеленська пожартувала про розслідування журналістів про кортежі і житло президента

Відома українська телеведуча Наталія Мосейчук взяла інтерв'ю у першої леді України Олени Зеленської в рамках своєї програми VIP. Журналістка, користуючись моментом, розпитала дружину президента про життя їх сім'ї, після того, як Володимир Зеленський обійняв посаду глави держави.

Влітку 2020 року президентське подружжя переїхало на держдачу в Конча-Заспу, відому як "дача Ющенка". Олена Зеленська зізнається, що не була в захваті від цього рішення, і розуміла, якою буде реакція українців. Перша леді відзначила, що їх переїзд - це вимога державної охорони. Вони намагалися цього уникнути, але не вийшло.

Переїхавши на держдачу, Зеленські зробили там косметичний ремонт, який робили за власні гроші. Олена зізнається, що була не в захваті від золотих люстр і мармурових ванн, які залишились від попередніх президентів.

Журналіст Михайло Ткач пильно стежить за президентською родиною, і часто пише про Володимира і Олену. Перша леді відзначила, що іноді навіть заходить до нього на сторінку і читає його публікації.

"Мені це навіть корисно."У скільки президент виїхав з ОП", я ж можу потім звірити, коли чоловік повернувся додому" - сміється Олена Зеленська.

Раніше, "Телеграф" писав, що Олена Зеленська розповіла, як харчується президент і його родина, чим вони снідають, і хто для них готує.