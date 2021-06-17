"Серьоженька, батько трьох дітей": Леся Никитюк показала відео, де її цілує Притула

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк потішила своїх шанувальників новинами - вона повертається на телеекрани.

На своїй сторінці в Інстаграм Леся Іванівна розповіла, що стартували зйомки 11 сезону популярного шоу "Хто зверху", в якому вона з командою дівчаток "змагається" з командою чоловіків, на чолі яких стоїть незмінний ведучий шоу - Сергій Притула.

З самого ранку сторіс Лесі в соцмережі присвячені тільки цій події.

На одному з відео леді Ле показала і свого співведучого - Сергія Притулу. Шоумен присів біля Лесі, адже думав що вона хоче сфотографуватися, а коли зрозумів що це відео, то почав цілувати Нікітюк в скроню.

"Серьоженька, батько трьох дітей" - прокоментувала відео Леся, нагадавши своїм передплатникам, що 25 травня у Сергія народилася дочка Стефанія.

Варто відзначити, судячи по сторіс Нікітюк, то в новому сезоні буде брати участь Настя Каменських.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про родину Сергія Притули: його дружину Катерину Сопельник та трьох діток.