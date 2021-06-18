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П'ятниця, 18.06.2021
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З'явилися фото з похорону Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі

З'явилися фото з похорону Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі
Оновлено 15:35 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 18 червня, в Києві попрощалися з відомим українським хореографом і суддею проекту "Танці з зірками" Григорієм Чапкісом, який пішов з життя у віці 91 року в неділю, 13 червня.

На церемонію прощання, яка проводилася в Національній Філармонії України, приїхали колеги народного артиста України, його вихованці, діти та інші родичі. Поклав квіти і висловив співчуття рідним і президент України Володимир Зеленський.

На похоронах також була молода дружина легендарного хореографа, підтвердив журналісту "ТСН" Грег Чапкіс. За його словами, жінка все ж вважає за краще залишатися в тіні і не хоче публічності.

У 13:00-15:00 відбувся похорон Григорія Миколайовича на Байковому кладовищі. Могила хореографа розташована в далекій частині кладовища, неподалік від могили Анатолія Зленка, Леоніда Каденюка та Левко Лук'яненко.

Фото з похорону Григорія Чапкіса поділився Ян Доброносов.

Український танцюрист Влад Яма, який також був присутній на церемонії прощання з Чапкісом, з теплотою згадав свого наставника і розповів, яким він був за життя.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Григорий Чапкис, Похорони.
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