"Бути сином такого батька - велике щастя": Зеленський зворушив українців фото з татом

У кожної третьої неділі червня відзначається сімейне свято - День батька. У 2021 році він випав на 20 червня.

На своїх сторінках в Інстаграм багато українських селебріті поділилися знімками та спогадами про своїх батьків. Також, не пройшов повз цього світлого свята і президент України Володимир Зеленський.

На своїй сторінці в соцмережі він опублікував зворушливий пост, в якому подякував свого тата Олександра Семеновича за своє виховання і за ті знання, принципи та характер, які він йому дав. Також, до публікації Володимир Олександрович прикріпив кілька архівних знімків зі своїм батьком: на одному фото президент України ще зовсім маленький, а на другому фото - вже старше.

"Бути сином такого батька особисто для мене - це велике щастя, велика праця і велика відповідальність одночасно" - торкнув своїм привітанням Володимир Зеленський.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

У коментарях українці просо "розплакалися". Багато коментаторів відзначили, що це дуже красиві слова.

"Телеграф" також підготував для Вас добірку прикольних картинок, листівок і поздоровлень, якими Ви зможете привітати своїх батьків з їх "професійним" святом.