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"Столько всего связано у меня с папой": украинские звезды показали своих отцов на фото

"Столько всего связано у меня с папой": украинские звезды показали своих отцов на фото
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф

В третье воскресенье июня в Украине, как и во многих других странах, отмечают День отца. В этот день принято поздравлять родителей, дарить им подарки, благодарить за любовь.

В день семейного праздника украинские звезды рассказали, за что они благодарны своим отцам как живым, так и ушедшим в лучший мир.

Украинский телеведущий Сергей Притула для "Нового канала" рассказал, какие привычки перенял у отца Дмитрия, который умер от рака в 2005 году: "Любовь к путешествиям мне, пожалуй, передалась от отца - мы ездили в очень длительные поездки, могли поехать со Збаража на берег Азовского моря, а это немалый кусок дороги. Сейчас ловлю себя на том, что люблю ездить за рулем на расстоянии в тысячу-полторы километров. Пока еду, рассортировую все ежедневные мысли, раскладываю все заботы по полочкам".

Фото: Новый канал

"Сегодня в странном сне мне приснился мой покойный отец Степан Хома. Это единственное фото, где мы вместе, папа на нем - крайний слева. Помню и никогда не забуду те светлые, радостные, детские дни, которые я провел вместе с тобой. Ты навсегда в моих воспоминаниях... Люблю...", - написал украинский певец Дзидзьо в Инстаграме.

 

"На фото 1995 года - вся наша семья: папа Степан, мама Галина, сестра Олеся, дед Алексей, мамин родной брат Петр, папина родная сестра Зеня, двоюродная сестра Оксана, двоюродный брат Иван и мой учитель по вокалу Михаил Михайлович Русин"

С Троицей! Красивые открытки и короткие поздравления с праздником

Телеведущая Екатерина Осадчая поздравила с праздником своего отца Александра Владимировича и мужа Юрия Горбунова.

"Сегодня весь мир отмечает День отца. Поздравляю своего отца и Юрия Горбунова с этим праздником! Юра, ты папа о котором может только мечтать ребенок и Ивану с тобой очень повезло. Мой папа всегда был для меня образцом достижения целей, рабочего задора и жизненного оптимизма. Папы, будьте здоровыми и сил вам в достижения всего запланированного. любим вас всем сердцем. На последнем в карусели видео, смешно, как Иван нас снимает с Юрой", - написала телведущая в Инстаграме.

 
 
 
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Телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала в соцсети, как ее отец водил ее на гимнастику и именно его поддержка помогла стать ей мастером спорта.

С Днем медика! Красивые открытки и поздравления с праздником

"Столько всего связано у меня с папой. И по праву могу сказать, что мне очень повезло в жизни: у меня лучший папа. На гимнастику отвел - папа. Хотя шли мы записываться на балет, а папа сказал, что гимнастика и балет - это почти одно и то же. Так я стала гимнасткой и посвятила этому спорту 10 лет своего детства. Стала мастером спорта. И только папа мог так искренне восхищаться моими успехами", - написала актриса в Инстаграме.

 
 
 
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"Мои отцы - лучшие. Верю в вас, посвящаю вам песни и люблю всем сердцем", - написала Джамала у себя на странице, прикрепив к посту фото отца и своего мужа Сеит-Бекира Сулейманова.

 
 
 
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Напомним, что 20 июня также отмечаются праздники: День медработника и Троица.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 442

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Знаменитости, Поздравления, Праздники, День отца.
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