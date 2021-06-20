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С Троицей! Красивые открытки и короткие поздравления с праздником

С Троицей! Красивые открытки и короткие поздравления с праздником
04:42 Сегодня Телеграф

На 50 день после Пасхи православная церковь отмечает один из самых больших двунадесятых праздников - Троица или Зеленые святки. В 2021 году Святая Троица припадает на 20 июня.

Троица символизирует расцветание природы и начало новой жизни, а также приход настоящего лета. В храмах в этот день правят божественные литургии и совершают вечерню.

Поздравления с Троицей 2021: красивые открытки и картинки на русском и украинском

Согласно Библии, в этот день к апостолам в виде языков огня явился Святой Дух, после чего они заговорили на всех языках мира и получили способность исцелять и пророчить.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых:

Ранее, "Телеграф" писал, какое значение у этого праздника и что категорически запрещено делать на Троицу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, Троица.
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