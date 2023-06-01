Когда Троица: календарь церковных праздников на июнь 2023
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В начале лета верующие в Украине отметят несколько праздников
В июне христиане восточного обряда отмечают один из важных церковных праздников – Троицу, также известную как Пятидесятница или Зеленые святки. Но есть и еще несколько праздничных дат, о которых стоит знать верующим.
Какие церковные праздники отмечают в Украине в июне 2023 года, узнайте в материале "Телеграфа". Пока еще новый календарь не вступил в силу, поэтому церкви придерживаются григорианского календаря. Для удобства можете воспользоваться нашим церковным календарем на июнь-2023.
Церковный календарь на июнь 2023
Главные церковные празднике в июне-2023
- 3 июня — Троицкая суббота;
- 4 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница);
- 5 июня — День Святого Духа;
- 7 июня —Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 12 июня — начало Петрова поста;
- 20 июня — священномученика Феодота Анкирского;
- 24 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы.
Напомним, ПЦУ приняла новый церковный календарь, который вступит в силу с сентября 2023 года. Однако он будет параллельно существовать со старым календарем, нюансы разъяснил священник в комментарии "Телеграфу".