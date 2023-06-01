Когда Троица: календарь церковных праздников на июнь 2023

В начале лета верующие в Украине отметят несколько праздников

В июне христиане восточного обряда отмечают один из важных церковных праздников – Троицу, также известную как Пятидесятница или Зеленые святки. Но есть и еще несколько праздничных дат, о которых стоит знать верующим.

Какие церковные праздники отмечают в Украине в июне 2023 года, узнайте в материале "Телеграфа". Пока еще новый календарь не вступил в силу, поэтому церкви придерживаются григорианского календаря. Для удобства можете воспользоваться нашим церковным календарем на июнь-2023.

Церковный календарь на июнь 2023

Главные даты церковного календаря в этом месяце

Главные церковные празднике в июне-2023

3 июня — Троицкая суббота;

— Троицкая суббота; 4 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница);

— День Святой Троицы (Пятидесятница); 5 июня — День Святого Духа;

— День Святого Духа; 7 июня —Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

—Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 12 июня — начало Петрова поста;

— начало Петрова поста; 20 июня — священномученика Феодота Анкирского;

— священномученика Феодота Анкирского; 24 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы.

Напомним, ПЦУ приняла новый церковный календарь, который вступит в силу с сентября 2023 года. Однако он будет параллельно существовать со старым календарем, нюансы разъяснил священник в комментарии "Телеграфу".