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Когда Троица: календарь церковных праздников на июнь 2023

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Главная дата в церковном календаре на июнь – Троица
Главная дата в церковном календаре на июнь – Троица. Фото Телеграф

В начале лета верующие в Украине отметят несколько праздников

В июне христиане восточного обряда отмечают один из важных церковных праздников – Троицу, также известную как Пятидесятница или Зеленые святки. Но есть и еще несколько праздничных дат, о которых стоит знать верующим.

Какие церковные праздники отмечают в Украине в июне 2023 года, узнайте в материале "Телеграфа". Пока еще новый календарь не вступил в силу, поэтому церкви придерживаются григорианского календаря. Для удобства можете воспользоваться нашим церковным календарем на июнь-2023.

Церковный календарь на июнь 2023

Церковный календарь на июнь 2023
Главные даты церковного календаря в этом месяце

Главные церковные празднике в июне-2023

  • 3 июня — Троицкая суббота;
  • 4 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница);
  • 5 июня — День Святого Духа;
  • 7 июня —Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 12 июня — начало Петрова поста;
  • 20 июня — священномученика Феодота Анкирского;
  • 24 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы.

Напомним, ПЦУ приняла новый церковный календарь, который вступит в силу с сентября 2023 года. Однако он будет параллельно существовать со старым календарем, нюансы разъяснил священник в комментарии "Телеграфу".

Теги:
#Троица #Церковные праздники #Церковный календарь