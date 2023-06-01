Коли Трійця: календар церковних свят на червень 2023
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На початку літа віряни в Україні відзначать кілька свят
У червні християни східного обряду відзначають одне з важливих церковних свят – Трійцю, також відому як П’ятидесятницю або Зелені святки. Але є ще кілька святкових дат, про які варто знати вірянам.
Які церковні свята відзначають в Україні у червні 2023 року, дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу". Поки що новий календар не набув чинності, тому церкви дотримуються григоріанського календаря. Для зручності можна скористатися нашим церковним календарем на червень-2023.
Церковний календар на червень 2023
Головні церковні свята у червні-2023
- 3 червня - Троїцька субота;
- 4 червня - День Святої Трійці (П’ятидесятниця);
- 5 червня - День Святого Духа;
- 7 червня - Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;
- 12 червня - початок Петрова посту;
- 20 червня - священномученика Феодота Анкірського;
- 24 червня - апостолів Варфоломія та Варнави.
Нагадаємо, ПЦУ ухвалила новий церковний календар, який набуде чинності з вересня 2023 року. Однак він паралельно існуватиме зі старим календарем, нюанси роз’яснив священик у коментарі "Телеграфу".