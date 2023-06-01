Коли Трійця: календар церковних свят на червень 2023

На початку літа віряни в Україні відзначать кілька свят

У червні християни східного обряду відзначають одне з важливих церковних свят – Трійцю, також відому як П’ятидесятницю або Зелені святки. Але є ще кілька святкових дат, про які варто знати вірянам.

Які церковні свята відзначають в Україні у червні 2023 року, дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу". Поки що новий календар не набув чинності, тому церкви дотримуються григоріанського календаря. Для зручності можна скористатися нашим церковним календарем на червень-2023.

Церковний календар на червень 2023

Головні дати церковного календаря цього місяця

Головні церковні свята у червні-2023

3 червня - Троїцька субота;

- Троїцька субота; 4 червня - День Святої Трійці (П’ятидесятниця);

- День Святої Трійці (П’ятидесятниця); 5 червня - День Святого Духа;

- День Святого Духа; 7 червня - Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;

- Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна; 12 червня - початок Петрова посту;

- початок Петрова посту; 20 червня - священномученика Феодота Анкірського;

- священномученика Феодота Анкірського; 24 червня - апостолів Варфоломія та Варнави.

Нагадаємо, ПЦУ ухвалила новий церковний календар, який набуде чинності з вересня 2023 року. Однак він паралельно існуватиме зі старим календарем, нюанси роз’яснив священик у коментарі "Телеграфу".