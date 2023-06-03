З Трійцею! Красиві картинки та добрі побажання до свята

Порадуйте близьких душевною листівкою на честь Дня Святої Трійці

Головна дата церковного календаря на червень – День Святої Трійці, також відомий як П’ятидесятниця або Зелена неділя. Віряни цього ранку відвідують урочисті богослужіння, деякі святять гілки зелених рослин, а потім розміщують їх у житлі.

В 2023 році християни східного обряду святкують Трійцю 4 червня, дата відраховується на 50-й день після Великодня. На честь свята "Телеграф" підготував гарні листівки із Трійцею на будь-який смак. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і відправляйте близьким у будь-якому месенджері, а також поділіться з підписниками в соціальних мережах.

Картинки на Трійцю 2023

Свято Зішестя Святого Духа символізує потрійність Бога, присвячене єдності Отця, Сина та Святого Духа. Побажайте своїм близьким у цей день здоров’я, мирного неба, щастя та божої ласки.

Листівки з Трійцею 4 червня 2023

Теплі побажання у День Святої Трійці порадують ваших близьких та друзів. Навіть якщо хтось далеко, завжди є можливість відправити душевне привітання з Трійцею через мережу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трійця вважається одним із так званих Зелених свят. Цього дня прийнято прикрашати житло зеленими травами та гілками дерев, вважається, що це дає будинку певний захист.