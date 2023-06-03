С Троицей! Красивые картинки и добрые пожелания к празднику

Порадуйте близких душевной открыткой в честь Дня Святой Троицы

Главная дата в церковном календаре на июнь – День Святой Троицы, также известный как Пятидесятница или Зеленое воскресенье. Верующие этим утром посещают торжественные богослужения, некоторые святят ветки зеленых растений, а затем размещают их в жилище.

В 2023 году христиане восточного обряда празднуют Троицу 4 июня, дата отсчитывается на 50-й день после Пасхи. В честь праздника "Телеграф" подготовил красивые открытки с Троицей на любой вкус. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте близким в любом мессенджере, а еще делитесь с подписчиками в социальных сетях.

Картинки на Троицу 2023

Праздник Сошествия Святого Духа символизирует тройственность Бога, посвящен единству Отца, Сына и Святого Духа. Пожелайте своим близким в этот день здоровья, мирного неба, счастья и божьей ласки.

Открытки с Троицей 4 июня 2023

Теплые пожелания в День Святой Троицы порадуют ваших близких и друзей. Даже если кто-то далеко, всегда есть возможность отправить душевное поздравление с Троицей по сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Троица считается одним из так называемых Зеленых праздников. В этот день принято украшать жилище зелеными травами и ветками деревьев, считается, что это дает дому некую защиту.