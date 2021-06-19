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Идеи простых подарков ко Дню отца 2021 (фото, видео)

Идеи простых подарков ко Дню отца 2021 (фото, видео)
09:27 Сегодня Телеграф Фото: pexels

В третье воскресенье июня отмечают Международный день отца. Впервые День отца в Украине официально праздновали в 2019 году, согласно указу президента №274 от 18 мая 2019 года. В 2021 году День отца (День папы) приходится на 20 июня.

Папа и мама - первые слова, которые в большинстве мы произносим, когда учимся разговаривать. Мы стараемся их сравнивать, смотрим на них, изучаем их. Наши родители - самые близкие к нам люди во всем мире.

Дата празднования Дня отца на международном уровне в странах, где особенно почитаются семейные ценности, уже давно закрепилась в третье воскресенье июня. Праздник взял свое начало в 1909 году, и впервые было отмечено в городе Спокан, штата Вашингтон, США. Инициатором Дня отца выступила женщина - Сонора Смарт, в замужестве мисс Додд.

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Во многих странах в этот день устраиваются всевозможные мероприятия и выделяются средства, которые направляют на поддержку необеспеченных родителей-одиночек. Отдается уважение мужчине-отцу.

"Телеграф" делится оригинальными вариантами поделок и самодельных подарков с примерами в фото и видео.

Необычное панно из камушков

Камешки обретут вторую жизнь в виде красивого подарка для любимого папы.

Вырежьте сердце из плотного картона, нарисуйте море и водоросли. Зафиксируйте надежным клеем подходящие камешки в виде хвоста и тельца рыб-скалярий, выложите галькой дно. Раскрасьте рыбок. Приклейте сзади крепление.

Клумба для папы

Если отец с удовольствием возится в саду, обожает украшать свою дачу, оцените вариант изготовления крутой кашпо-клумбы из дерева. Учтите, чтобы выполнить такую работу, нужен плотницкий навык. Или помощь дедушки.

Подсвечник из коряги

Затейливая коряга, найденная на прогулке по лесу, так и просит, чтобы из нее сделали оригинальную вещь. Например, многорожковый подсвечник - подарок для любимого папы.

 

Найдите в лесу или парке подходящую корягу, освободите ее от загрязнений и всего лишнего. Пилой придайте задуманную форму. Подставки под свечи сделайте из фанеры и приклейте. Покройте всю конструкцию лаком, дайте ей просохнуть.

Рабочий фартук

Удобный фартук для инструментов делается за пару часов. Чтобы карманы получились прочными, сложите ткань вдвое. Так фартук станет более долговечным.

Ключница из дерева и кожи

Приготовьте подходящий кусок доски, морилку, крючки для ключей из магазина, кусочки кожи и маленькие гвоздики. Обработайте края доски. Пропитайте деревянную основу морилкой. Зафиксируйте крючки. Вырежьте из кожи сердечки, прибейте гвоздиками. Старайтесь вбивать гвозди на равном расстоянии. Не забудьте сделать с обратной стороны крепление.

Еще больше прикольных идей презентов и открыток своими руками для отца в видео:

Напомним, что 20 июня в Украине православными верующими отмечается церковным праздник Святая Троица, а также День медика.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

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Подарки, Праздники, День отца.
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