Скоро народжувати: як Влада Седан виглядала до вагітності і як змінилася за останній час

На початку літа мережу сколихнула новина про те, що у півзахисника національної збірної України з футболу Олександра Зінченка і його коханої Влади Седан буде дитина. Зараз журналістка телеканалів "Футбол 1, 2, 3" знаходиться на останніх термінах вагітності і активно публікує фото з животиком.

На сторінці в Instagram красуються милі знімки Влади з фотосесій, під якими інтернет-користувачі раз у раз задають питання: на кого ж чекають зіркові батьки - на хлопчика чи дівчинку? Втім, журналістка поки не поспішає з відповіддю і тримає цю інформацію в таємниці до моменту пологів.

До слова, до вагітності дружина Зінченка виставляла дуже ефектні знімки, демонструючи вражаючу фігуру.

Втім, навіть незважаючи на своє становище, Влада продовжує займатися спортом і виглядає все так же чарівно.

Нагадаємо, раніше зоряна пара Зінченко і Седан ділилася фотографіями з відпустки.

Також ми писали, що дружина футболіста "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка показала свої робочі будні, які тривають, незважаючи на вагітність.