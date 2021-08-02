Зінченко і Седан повідомили про поповнення в родині і опублікували фото в Instagram

У сім'ї півзахисника національної збірної України з футболу Олександра Зінченка і його дружини Влади Зінченко (Седан), 1 серпня народилася дочка.
Про радісну подію футболіст повідомив в Instagram, опублікувавши фотографію втрьох.
На одній руці Влади - новонароджена дівчинка, в іншій - телефон з відеодзвінком від Олександра. На фото видно, що новоспечений батько не стримує сліз при вигляді дочки.
"Рідна, спасибі тобі. Ви - моє життя", - написав Зінченко в мережі.
Відзначимо, що молоді люди розписалися в березні 2020-го, і це їх перша дитина.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як Влада Седан виглядала до вагітності і як змінилася за останній час.
Також ми писали, що дружина футболіста "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка показала свої робочі будні, які тривають, незважаючи на вагітність.