Зінченко і Седан повідомили про поповнення в родині і опублікували фото в Instagram

У сім'ї півзахисника національної збірної України з футболу Олександра Зінченка і його дружини Влади Зінченко (Седан), 1 серпня народилася дочка.

Про радісну подію футболіст повідомив в Instagram, опублікувавши фотографію втрьох.

На одній руці Влади - новонароджена дівчинка, в іншій - телефон з відеодзвінком від Олександра. На фото видно, що новоспечений батько не стримує сліз при вигляді дочки.

"Рідна, спасибі тобі. Ви - моє життя", - написав Зінченко в мережі.

Відзначимо, що молоді люди розписалися в березні 2020-го, і це їх перша дитина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Влада Седан виглядала до вагітності і як змінилася за останній час.

Також ми писали, що дружина футболіста "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка показала свої робочі будні, які тривають, незважаючи на вагітність.