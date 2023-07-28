Зірка "Опенгеймера" Флоренс П’ю похвалилася розкішною фігурою у сексуальному комбінезоні (фото)
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Актриса Флоренс П’ю підкреслила яскраву зовнішність ефектним вбранням
Популярна британська актриса Флоренс П’ю, відома за фільмом "Опенгеймер", з’явилася у спокусливому комбінезоні, підкресливши розкішну фігуру. Знаменитість любить яскраві кольори, вибравши цього разу червоний відтінок.
Як повідомляє "Телеграф", Флоренс П’ю була присутня на відкритті шоуруму першого флагмана автомобілів Lotus у Європі, 27 липня 2023 року у Лондоні, Англія. Зірка опинилася у центрі уваги фотографів.
Так, для заходу 27-річна Флоренс П’ю обрала яскраво-червоний комбінезон, що облягає фігуру. Ефектне декольте прикрашають металеві ланцюжки, а талію підкреслює трендовий пояс-ланцюжок. Доповнюють вбрання актуальна сумочка та туфлі на платформі з відкритим носком.
Будь-який ансамбль актриси має чарівний вигляд завдяки її короткій стрижці. Завершують образ сережки та пірсинг, а також соковитий відтінок помади на губах.
Нагадаємо, 27-річна англійська актриса Флоренс П’ю втілила на екрані у новому фільмі Крістофера Нолана образ психіатрині Джин Тетлок. Картина, що вийшла в український прокат, розповідає про Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, одного з творців атомної бомби.