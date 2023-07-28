Звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью похвасталась роскошной фигурой в сексуальном комбинезоне (фото)

Актриса Флоренс Пью подчеркнула яркую внешность эффектным нарядом

Популярная британская актриса Флоренс Пью, известная по фильму "Оппенгеймер", появилась в соблазнительном комбинезоне, подчеркнув роскошную фигуру. Знаменитость любит яркие цвета, выбрав на этот раз красный оттенок.

Как сообщает "Телеграф", Флоренс Пью присутствовала на открытии шоу-рума первого флагмана автомобилей Lotus в Европе, 27 июля 2023 года в Лондоне, Англия. Звезда оказалась в центре внимания фотографов.

Так, для мероприятия 27-летняя Флоренс Пью выбрала ярко-красный комбинезон, который облегает фигуру. Эффектное декольте украшают металлические цепочки, а талию подчеркивает трендовый пояс-цепочка. Дополняют наряд актуальная сумочка и туфли на платформе с открытым носком.

Любой ансамбль актрисы выглядит очаровательно благодаря ее короткой стрижке. Завершают образ серьги и пирсинг, а также сочный оттенок помады на губах.

Эффектный наряд звезды. Фото: Getty Images

Машина актрисе "зашла". Фото: Getty Images

Цепочки дополняют образ. Фото: Getty Images

Флоренс Пью идет красный цвет. Фото: Getty Images

Напомним, 27-летняя английская актриса Флоренс Пью воплотила на экране в новом фильме Кристофера Нолана образ психиатра Джин Тэтлок. Картина, вышедшая в украинский прокат, рассказывает о Роберте Оппенгеймере, американском физике-теоретике, одном из отцов атомной бомбы.