Потап показав зовсім дорослого сина від Горової (фото)

Репер рідко публікує спільні фотографії

Український автор та виконавець, продюсер Олексій Потапенко, який взяв собі сценічне ім’я Потап, опублікував фотографію із сином. Сьогодні юнак відзначає день народження. Природно, що в рисах підлітка явно проглядається подібність до батька, особливо в дитинстві — це підтверджує шкільне фото Потапа.

На своїй сторінці в Instagram артист привітав сина із днем його народження. Потап зробив селфі на баскетбольному майданчику, де, очевидно, кидав із юнаком м’яч.

Скільки років сину Потапа

Андрій Потапенко, син артиста від першого шлюбу з музичним продюсером Іриною Горовою, народився 6 вересня 2008 року. "15 років! Син! Люблю тебе! Тільки вперед і вгору! Happy Birthday Son", — написав артист.

Ірина Горова була одружена з Потапом з 1999 по 2014 рік. Відповідно, хлопчику було близько 6 років, коли вони офіційно розійшлися. Про їхнє розлучення стало відомо лише через кілька років після цього.

2016 року Потап та Горова розповіли, що вже п’ять років не живуть разом. 2019 року артист узаконив стосунки з українською співачкою Анастасією Каменських.

Раніше ми писали, що в соцмережах Олексій Потапенко не надто часто публікує спільні фото. Потап та Настя Каменських — таким рідкісним селфі він поділився з підписниками цього літа.