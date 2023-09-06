Потап показал совсем взрослого сына от Горовой (фото)

Рэпер редко публикует совместные фотографии

Украинский автор и исполнитель, продюсер Алексей Потапенко, взявший себе сценическое имя Потап, опубликовал фотографию с сыном. Сегодня юноша отмечает День рождения. Естественно, что в чертах подростка явно просматривается сходство с отцом, особенно в детстве — это подтверждает школьное фото Потапа.

На своей странице в Instagram артист поздравил сына с днем его рождения. Потап сделал селфи на баскетбольной площадке, где, очевидно, бросал с юношей мяч.

Сколько лет сыну Потапа

Андрей Потапенко, сын артиста от первого брака с музыкальным продюсером Ириной Горовой, родился 6 сентября 2008 года. "15 лет! Сын! Люблю тебя! Только вперед и вверх! Happy Birthday Son", — написал артист на украинском языке.

Ирина Горовая была в браке с Потапом с 1999 по 2014 год. Соответственно, мальчику было около 6 лет, когда они официально расстались. Об их разводе стало известно лишь спустя несколько лет после этого.

В 2016 году Потап и Горовая рассказали, что уже пять лет не живут вместе. В 2019 году артист узаконил отношения с украинской певицей Анастасией Каменских.

Ранее мы писали, что в соцсетях Алексей Потапенко не очень часто публикует совместные фото. Потап и Настя Каменских — таким редким селфи он поделился с подписчиками этим летом.